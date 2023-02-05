'День бабака' – 30 років: які фільми, схожі за сюжетом на цю популярну класику, варто переглянути

Культовому фільму "День бабака" цьогоріч виповнюється 30 років. Він розповідає про історію метеоролога Філа Коннорса, який потрапив у тимчасову петлю під час щорічного святкування Дня бабака у містечку Панксатоні.

Тільки переосмисливши своє ставлення до життя, герой завойовує увагу коханої жінки та виривається з петлі.

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Цю стрічку можна переглядати знову та знову кожного року. Пригоди її головного героя нагадують кожного з нас, хто проживає днем за днем, інколи й не помічаючи, що кожного разу робить одне й те саме та наступає на ті ж самі граблі. Хтось помічає це та змінює своє життя, а хто продовжує своє однотипне існування.

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Фільм американського режисера Гарольда Раміса був створений після прочитання ним роботи філософа та психолога Фрідріха Ніцше "Весела наука". Ніцше намагався розкрити питання про сутність зла, про зв’язок між мистецтвом та природою, про впорядкування світу, згідно з логічними законами. Головне, у цій праці Ніцше намагався розібратися у проблематиці розуміння переоцінювання цінностей людини.

Головна мораль фільму "День бабака" полягає в тому, що всі тимчасові проблеми та безвихідні ситуації ми створюємо самі собі.

Якщо ви нещодавно переглядали цю культову стрічку, то пропонуємо вам підбірку схожих за сюжетом фільмів.

"Матриця часу"

США, 2017 рік. Режисер Рі Руссо-Янг.

Школярка Саманта Кінгстон потрапляє в дуже непросту ситуацію. В її житті настає день, який може перекреслити її щасливе майбутнє. Потрапивши в автокатастрофу, дівчина вранці прокидається в своєму ліжку та заново проживає день, який вже закінчився. Її немов поглинула матриця часу, з якої потрібно знайти вихід. Після багаторазових переживань одних і тих же подій, вона вирішує змінитися, щоб цей день став іншим.

"12:01"

США, 1993. Режисер Джек Шолдер

Головному героєві цієї стрічки Баррі Томасу довелося пережити вбивство близької людини. Після смерті подруги він рівно опівночі отримує сильний електричний шок. Після цього випадку щодня його життя починається раз за разом однаково. Під час повторень герой вирішив знайти спосіб, як зробити аби його подруга не загинула. Назва стрічки "12:01" відображає точний час, з якого Баррі починає свій зациклений день.

"Провал у часі"

США, 1997. Режисер Луї Морно

Це бойовик в стилі наукової фантастики. Дівчина на ім'я Карен сідає в машину незнайомця, єдиного хто зупинився, щоб підвести її. Вони знайомляться під час сумісної поїздки, потім авто Френка заїжджає на заправку. Там герой фільму конфліктує з одним із клієнтів та береться за зброю. Карен розуміє, що сіла в авто до злочинця й намагається втекти. Вона ховається у будинку, в якому розміщено лабораторію, де проводять досліди з переміщеннями в часі.

"Біжи, Лола, біжи"

Німеччина, 1998. Режисер Том Тиквер

Сюжет фільму вертиться навколо дівчини на ім'я Лола, яка має допомогти свому другові знайти втрачений пакет з чужими грошима. У неї є лише 20 хвилин, щоб доставити гроші.

Знову голий

Швеція, 2000. Режисери Мартен Кнутссон та Торкел Кнутссон

Головний герой стрічки прокидається голим у ліфті з презервативом у дупі. І все це сталося у день весілля. Щодня ця ситуація повторюється, проте щодня вона доповнюється скандинавським гумором.

Вихідний код

США, 2011. Режисер Дункан Джонс

Головного героя замуровано в надзвичайно неприємній зацикленій ситуації, де він змушений за лічені хвилини запобігти терористичному акту в поїзді. Капітана Коултера Стівенса, за допомогою програми, втілюють в тілі Шона Фентресса, що їхав підірваним поїздом. Завдання Коултера – знайти бомбу, вирахувати терориста та спосіб детонації вибухового пристрою.

Нагадаємо, UAportal зібрав 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному. Можливо, ці стрічки підштовхнуть вас до завершення давно запланованих ідей.

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