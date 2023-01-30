Топ-10 серіалів, які з'являться на екранах у лютому

Лютий підготував для серіаломанів кілька довгоочікуваних стрічок. Деякі з них глядачі побачать вперше, але частину серіалів очікують з більшим нетерпінням, адже присмак перших сезонів залишив бажання переглянути продовження. В сьогоднішньому матеріалі UAportal дізнайтесь про дати виходу кращих серіалів, опис їх сюжету та не забудьте переглянути трейлер, аби знати, чого очікувати від свіжих кінематографічних витворів.

"Консультант" (The Consultant)

Прем’єра: 24 лютого

Сезон: 1-й

Де дивитися: Amazon Prime

Новий комедійний трилер розповість про напружені стосунки робітників компанії та їхнього нового ексцентричного колеги. Завзятий соціопат, що ладен перейти будь-які межі аби досягти бажаного. В інтересах фірми, звісно.

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Серіал складається з восьми епізодів, а головну роль виконує "оскароносний" актор Крістоф Вальц, відомий перш за все участю в фільмах Квентіна Тарантіно.

"Милий Едварде" (Dear Edward)

Прем’єра: 3 лютого

Сезон: 1-й

Де дивитися: Apple TV+

Цей драматичний серіал є екранізацією однойменного роману Енн Наполітано, що розповідає про 12-річного хлопчика, який єдиний вижив у масштабній авіакатастрофі з сотнею жертв. Герой намагається оговтатися від жахливої трагедії, в якій він втратив своїх рідних, паралельно адаптуючись до нового життя. Одночасно сюжет слідкує за долями близьких людей кількох загиблих в авіакатастрофі, які разом намагаються пройти через біль втрати.

"Ти" (You)

Прем’єра: 9 лютого

Сезон: 4-й

Де дивитися: Netflix

Netflix випускає продовження серіалу "Ти", який розповідає про продавця книгарні, на ім’я Джо, який страждає на психічні розлади та одержимість. У 1-й частині 4-го сезону головний герой постане перед глядачами в образі професора одного з коледжів Лондона. Крім викладацької діяльності, він щосили чинить опір бажанню маніакально зацікавитися своєю новою знайомою.

Серіал досліджує різні жанри. 1-й сезон — це класичний трилер з елементами сталкінгу, у 2-му простежується мотив помсти, 3-й сезон схожий на домашній трилер, а ось 4-й перетворюється на справжній детектив у стилі романів Агати Крісті.

"Привіт, завтра!" (Hello Tomorrow!)

Прем’єра: 17 лютого

Сезон: 1-й

Де дивитися: Apple TV+

Ретро-футуристична сатиристична комедія. На перший погляд — це історія про класичне передмістя США зразку середини 1950-х. Однак, повсякденність головних героїв шоу приправлена літаючими автомобілями, роботами-прибиральниками та можливостями подорожувати в космос.

Глядача очікують 10 серій комічного міксу минулого та майбутнього, а також таємниця, що пов'язує жителів невеликого містечка.

"Карнівал Роу" (Carnival Row)

Прем’єра: 17 лютого

Сезон: 2-й

Де дивитися: Amazon Prime

Карнівал Роу – це столиця імперії людей, що підкорює світ фей, тролів і кентаврів. Чарівні створіння водночас просто так не зникають, вони змушені шукати кращого життя в місті. В однойменному серіалі Amazon через фентезі-сетинг порушують тему мігрантів. У головних ролях Орландо – Блум і Кара Делевінь. Другий сезон стане для серіалу заключним.

"Стартрек: Пікар" (Star Trek: Picard)

Прем’єра: 16 лютого

Сезон: 3-й

Де дивитися: Paramount+

Легенда оновленого серіалу "Стартрек" Жан-Люк Пікар спокійно доживав віку й стежив за виноградниками. Та він змушений повернутися до справ після знищення планети Ромулан. Серіал із Патріком Стюартом у головній ролі продовжує сюжетну лінію фільму "Стартрек: Відплата", третій сезон стане для нього останнім.

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"Мандруємо неохоче" (The Reluctant Traveler)

Прем’єра: 24 лютого

Сезон: 1-й

Де дивитися: Apple TV+

Тревел-шоу з ведучим, який не хоче вести тревел-шоу. Лауреат "Еммі" Юджин Леві ("Шіттс Крік") вагається, але все-таки вирушає в подорож. Серіал із восьми епізодів розповідає про те, як Юджин він відвідує деякі з найкрасивіших і найцікавіших місць світу в Коста-Ріці, Фінляндії, Італії, Японії, Мальдівах, Португалії, Південній Африці та Сполучених Штатах, досліджуючи чудові готелі, а також місця та культуру навколо. їх.

"Formula 1: Жени, щоб вжити" (Formula 1: Drive to Survive)

Прем’єра: 24 лютого

Сезон: 5-й

Де дивитися: Netflix

Це документальний серіал, знятий у співпраці між Netflix і Formula One, щоб зазирнути за лаштунки пілотів і гонок Чемпіонату світу Формули-1 . Виходить 5-й сезон документального серіалу Netflix про "Королівські перегони", який встановив нову планку для спортивних шоу. Він включатиме небачені раніше кадри та інтерв’ю з найвидатнішими особистостями Формули-1.

"Майстри вечірок" (Party Down)

Прем’єра: 24 лютого

Сезон: 3-й

Де дивитися: Starz

Третій сезон Party Down вийде майже через 13 років після другого шоу, яке вийшло в ефір ще влітку 2010 року. Деталі сюжету нового сезону маловідомі, але команда молодих людей, які мріють стати акторами, знову потрапить у сюрреалістичний світ подій у Лос-Анджелесі.

У новому сезоні Party Down буде представлена ​​значна частина оригінального акторського складу, яка повторить свої ролі, включаючи Скотта, Кена Маріно, Джейн Лінч, Мартіна Старра, Раяна Хансена та Меган Маллаллі (з основного акторського складу лише Ліззі Каплан не змогла взяти участь через конфлікти розкладу). У шоу також з’явиться кілька нових акторів, зокрема Тайрел Джексон Вільямс і Зої Чао.

"Ковчег" (The Ark)

Прем’єра: 1 лютого

Сезон: 1-й

Де дивитися: SYFY

Одну з головних ролях у серіалі виконала Крісті Берк, найбільш відома за роллю доньки Едварда і Белли у "Сутінках". Шоуранерами серіалу виступили Дін Девлін, відомий як продюсер серіалів "Противага" та "Бібліотекар", а також як режисер фільму "Геошторм", та Джонатан Гласснер, який свого часу відповідав за сценарій серіалу "Зоряна брама: SG-1".

Перший сезон серіалу отримав 12 епізодів, які виходитимуть по одному раз на тиждень, починаючи з 1 лютого.

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