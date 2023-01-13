День святого Василия 2023: красивые картинки и лучшие поздравления

14 января украинцы отмечают День святого Василия. В эту дату верующие чтят память епископа города Кесария святителя Василия. Он прославился как борец с ересью и богословом. В этот день принято поздравлять родных и друзей, а также владельцев имени Василий.

Имя Василий происходит от греческого имени Басилио и означает "царь", "царский". Такой мужчина – общителен, инициативен, всегда в центре событий. Для него важно, чтобы его слушали и уважали. Он легко находит общий язык с любым человеком. Василий обижается довольно часто, но ненадолго. У него прекрасная память, потому способен легко учиться новому. В отношениях Василий галантный и вежливый – настоящий рыцарь на белом коне.

Сегодня мы собрали для вас лучшие поздравления ко Дню святого Василия и именин.

Поздравления в стихах, прозе и картинках

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В День Василя, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Тебе з іменинами вітаю,

Добра тобі і щастя я бажаю.

Хай янгол-охоронець оберігає,

А лихо хай ніколи не чіпає!

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Пусть День Василия будет полон ярких впечатлений. Желаем хорошо отпраздновать Старый Новый год и получить положительные эмоции. Пусть хороших дней будет как можно больше в вашей жизни. Удачи, любви, здоровья и счастья.

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Нехай у День святого Василя

Радіє вся земля!

Здоров’я міцного

Та щастя рясного!

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Дорогой Василий, поздравляю тебя с именинами, желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал, и направлял, а иногда и толкал в спину для точности в выборе жизненного пути. Чтобы все дела давались легко, Василько, а все невзгоды ты встречал с оптимизмом и надеждой в сердце. Пусть День дарит свет, ведь это твой праздник!

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У Василя, у гарної людини —

Сьогодні знову іменини.

Будуть у тебе подарунки,

Привітання й поцілунки…

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай приходять!

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С Днем святого Василия пусть твой ангел всегда тебя оберегает, направляет, а также помогает в выборе жизненного пути. Желаю, чтобы все дела давались легко, а невзгоды обходили стороной.

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З Днем ангела вітаємо,

Гори щастя, Василю, бажаємо.

В гаманці щоб були гроші,

Друзів вірних та хороших.

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Вася, с Днем ангела! Желаю тебе волшебного окружения: чтобы воздух был насыщен добром, чтобы солнце сияло лучезарной радостью, облака окутывали нежностью, земля была твердым успехом, а в сердце пылала яркая любовь! Ведь все это волшебство вокруг и есть счастье!

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Василю помагає,

Ангел покровитель!

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