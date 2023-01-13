День святого Василя 2023: гарні картинки та найкращі привітання

14 січня українці відзначають День святого Василя. У цю дату віруючі вшановують пам'ять єпископа міста Кесарія святителя Василя. Він прославився як борець з єрессю і богослов. В цей день прийнято вітати рідних та друзів, а також власників імені Василь.

Ім'я Василь походить від грецького імені Басілейо і означає "цар", "царський". Такий чоловік – товариський, ініціативний, завжди в центрі подій. Для нього важливо щоб його слухали і поважали. Він легко знаходить спільну мову з будь-якою людиною. Василь ображається досить часто, але ненадовго. У нього прекрасна пам’ять, тому здатний легко вчитися новому. У взаєминах Василь галантний та ввічливий – справжній лицар на білому коні.

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Сьогодні ми зібрали для вас найкращі привітання до Дня святого Василя та іменин.

Привітання у віршах, прозі та картинках

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В День Василя, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Тебе з іменинами вітаю,

Добра тобі і щастя я бажаю.

Хай янгол-охоронець оберігає,

А лихо хай ніколи не чіпає!

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Нехай День Василя буде сповнений яскравих вражень. Бажаємо гарно відсвяткувати Старий Новий рік і отримати позитивні емоції. Нехай гарних днів буде якомога більше у Вашому життя. Успіхів, кохання, здоров’я і щастя.

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Нехай у День святого Василя

Радіє вся земля!

Здоров’я міцного

Та щастя рясного!

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Дорогий Василю, вітаю тебе з іменинами, бажаю щоб твій ангел завжди тебе оберігав, і направляв, а інколи і штовхав у спину для точності у виборі життєвого шляху. Щоб всі справи давались легко, Васильку, а всі негаразди ти зустрічав з оптимізмом та надією у серці. Нехай День дарує світло, адже це твоє свято!

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У Василя, у гарної людини —

Сьогодні знову іменини.

Будуть у тебе подарунки,

Привітання й поцілунки…

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай приходять!

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З Днем святого Василя, нехай твій ангел завжди тебе оберігає, направляє, а також допомагає у виборі життєвого шляху. Бажаю, щоб всі справи давались легко, а негаразди обходили стороною.

***

З Днем ангела вітаємо,

Гори щастя, Василю, бажаємо.

В гаманці щоб були гроші,

Друзів вірних та хороших.

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Васю, з Днем ангела! Бажаю тобі чарівного оточення: щоб повітря було насичене добром, щоб сонце сяяло променистою радістю, хмари огортали ніжністю, земля була твердим успіхом, а в серці палала яскрава любов! Адже все це чарівництво навколо і є щастя!

***

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Василю помагає,

Ангел покровитель!

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