День святого Василия 2023: красивые картинки и лучшие поздравления
14 января украинцы отмечают День святого Василия. В эту дату верующие чтят память епископа города Кесария святителя Василия. Он прославился как борец с ересью и богословом. В этот день принято поздравлять родных и друзей, а также владельцев имени Василий.
Имя Василий происходит от греческого имени Басилио и означает "царь", "царский". Такой мужчина – общителен, инициативен, всегда в центре событий. Для него важно, чтобы его слушали и уважали. Он легко находит общий язык с любым человеком. Василий обижается довольно часто, но ненадолго. У него прекрасная память, потому способен легко учиться новому. В отношениях Василий галантный и вежливый – настоящий рыцарь на белом коне.
Сегодня мы собрали для вас лучшие поздравления ко Дню святого Василия и именин.
Поздравления в стихах, прозе и картинках
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В День Василя, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
Тебе з іменинами вітаю,
Добра тобі і щастя я бажаю.
Хай янгол-охоронець оберігає,
А лихо хай ніколи не чіпає!
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Пусть День Василия будет полон ярких впечатлений. Желаем хорошо отпраздновать Старый Новый год и получить положительные эмоции. Пусть хороших дней будет как можно больше в вашей жизни. Удачи, любви, здоровья и счастья.
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Нехай у День святого Василя
Радіє вся земля!
Здоров’я міцного
Та щастя рясного!
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Дорогой Василий, поздравляю тебя с именинами, желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал, и направлял, а иногда и толкал в спину для точности в выборе жизненного пути. Чтобы все дела давались легко, Василько, а все невзгоды ты встречал с оптимизмом и надеждой в сердце. Пусть День дарит свет, ведь это твой праздник!
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У Василя, у гарної людини —
Сьогодні знову іменини.
Будуть у тебе подарунки,
Привітання й поцілунки…
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай приходять!
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С Днем святого Василия пусть твой ангел всегда тебя оберегает, направляет, а также помогает в выборе жизненного пути. Желаю, чтобы все дела давались легко, а невзгоды обходили стороной.
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З Днем ангела вітаємо,
Гори щастя, Василю, бажаємо.
В гаманці щоб були гроші,
Друзів вірних та хороших.
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Вася, с Днем ангела! Желаю тебе волшебного окружения: чтобы воздух был насыщен добром, чтобы солнце сияло лучезарной радостью, облака окутывали нежностью, земля была твердым успехом, а в сердце пылала яркая любовь! Ведь все это волшебство вокруг и есть счастье!
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Застелила білим снігом,
Землю хуртовина,
А святковий стіл накрила,
Біла скатертина.
В день зимовий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Василю помагає,
Ангел покровитель!
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