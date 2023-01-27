День святой Нины 2023: лучшие поздравления с Днем ангела и оригинальные картинки

27 января все владелицы волшебного имени Нина празднуют свой день ангела. В этот день отмечается церковный праздник святой Нины, которая по поверью принесла христианство в Грузии. За свою преданность христианской вере Нина причислена к лику равноапостольных.

Миссия святой заключалась в образовании, именно она принесла в эту страну христианскую веру. На своем длинном пути святая Нина встретила немало трудностей, была подвергнута гонениям и издевательствам, выводу. Но она упорно шла к своей цели, возложенной на нее высшими силами, и за это получила дар исцеления.

В этот день не забудьте поздравить родных и знакомых Ниночек. А для того, чтобы ваши поздравления согрели сердце именинницы, мы собрали лучшие стихи и создали оригинальные картинки ко Дню ангела.

Приветствие для Нины

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Доброму Ангелу венец, а Вам Нина крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!

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В этот день все Нины мира

Отмечают именины.

Пожелаем вам добра,

Светит пусть любви звезда!

Пусть пошлет вам Бог здоровья,

Счастья станет больше вдвое,

Хмурых дней в календаре

Чтоб не видеть вам вообще!

***

Поздравляю с Днем святой Нины. От всего сердца желаю сильной веры и крепких сил, добрых чудес в жизни и светлых надежд на лучшее. Пусть душа и сердце будут исполнены искреннего милосердия и чистой любви. Желаю всегда находить верный путь в жизни и делить добрую радость с окружающими.

***

С Днем святой Нины тебя я поздравляю,

Счастья и здоровья крепкого желаю,

Пусть святая Нина тебе всегда поможет,

От беды избавит, радость приумножит!

Ведь у вас обеих сегодня именины,

Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!

***

Поздравляю тебя с Днем святой Нины! Желаю ярких озарений, мудрых решений и грандиозных достижений! Пусть процветание и благополучие станут твоими верными спутниками! С праздником!

***

В день Святой Нины

Желаю тебе,

Чтобы царило

Счастье в судьбе.

Чтоб сердце твое

Доброта наполняла,

Нина Святая

Тебе помогала.

Ангел крылом

Уберег от беды,

В жизнь воплотились

Твои, чтоб мечты.

***

Ниночка, желаю тебе сиять ясной звездой в каждый свой день! Внутри тебя живут добро и искренность, сверкающие ясным светом и помогающие вспыхнуть другим! Пусть твоя жизнь бросает тебе меньше вызовов и дарит больше поводов для улыбок.

***

С Днем Нины Святой поздравляю!

Пускай окружает везде благодать,

Здоровья, конечно, тебе я желаю,

Душа не могла чтоб твоя унывать.

Пусть будут дела все приятны, удачны,

На сердце пускай расцветает покой.

Решаются быстро любые задачи

И Бог остается повсюду с тобой.

***

Нина, поздравляю с чудесным праздником – Днем ангела! Желаю светлого пути к успеху и счастью, ярких впечатлений и веселых эмоций, желаю искренней радости и отличного здоровья, верной любви и неизменной удачи.

***

Пусть Нина святая от бед защитит

И веру в сердцах навсегда сохранит,

Добавит тепла, доброты и смиренья,

Чтоб было прекрасным всегда настроенье.

По жизни всегда и во всем помогает,

В лихих ситуациях оберегает,

Как ангел небесный следит за тобою,

Чтоб шла только ровной и легкой тропою!

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