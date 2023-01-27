День святої Ніни 2023: найкращі привітання з Днем ангела та оригінальні картинки

27 січня всі власниці чарівного імені Ніна святкують свій день ангела. У цей день відзначається церковне свято святої Ніни, яка за повір'ям принесла християнство в Грузії. За свою відданість християнській вірі Ніна зарахована до лику рівноапостольних.

Місія святої полягала в освіті, саме вона принесла в цю країну християнську віру. На своєму довгому шляху свята Ніна зустріла чимало труднощів, була піддана гонінням і знущання, висновку. Але вона вперто йшла до своєї мети, покладеної на неї вищими силами, і за це отримала дар зцілення.

В цей день не забудьте привітати рідних та знайомих Ніночок. А для того, щоб ваші привітання зігріли серце іменинниці, ми зібрали кращі вірші та створили оригінальні картинки до Дня ангела.

Відео дня

Привітання для Ніни

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Доброму Ангелу вінець, а Вам Ніна міцного здоров’я! Нехай світле свято під назвою іменини, прикрасить Ваше життя щастям, добром і радістю!

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Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Ніна — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

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Вітаю з Днем святої Ніни. Від щирого серця бажаю сильної віри і міцних сил, добрих чудес в житті і світлих надій на краще. Нехай душа і серце будуть сповнені щирого милосердя і чистої любові. Бажаю завжди знаходити вірний шлях в житті і поділяти добру радість з оточуючими.

***

Хай Ніну нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Вітаю тебе з Днем святої Ніни! Бажаю яскравих осяянь, мудрих рішень і грандіозних досягнень! Нехай процвітання і благополуччя стануть твоїми вірними супутниками! Зі святом!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Ніна вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Ніна вітає!

***

Ніночка, бажаю тобі сяяти ясною зіркою в кожен свій день! Всередині тебе живуть добро і щирість, які виблискують ясним світлом і допомагають спалахнути іншим! Нехай твоє життя кидає тобі менше викликів і дарує більше приводів для посмішок.

***

Із Днем святої Ніни тебе я вітаю,

Щастя й здоров’я міцного бажаю,

Нехай свята Ніна завжди допоможе,

Від біди позбавить, радість примножить!

Адже у вас обох сьогодні іменини,

Ще раз вітаю я тебе з Днем Ніни!

***

Ніна, вітаю з чудовим святом – Днем ангела! Бажаю світлої дороги до успіху і щастя, яскравих вражень і веселих емоцій, бажаю щирої радості і відмінного здоров’я, вірного кохання і незмінної удачі.

***

Хай Ніну нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

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