День святой Нины 2023: лучшие поздравления с Днем ангела и оригинальные картинки
27 января все владелицы волшебного имени Нина празднуют свой день ангела. В этот день отмечается церковный праздник святой Нины, которая по поверью принесла христианство в Грузии. За свою преданность христианской вере Нина причислена к лику равноапостольных.
Миссия святой заключалась в образовании, именно она принесла в эту страну христианскую веру. На своем длинном пути святая Нина встретила немало трудностей, была подвергнута гонениям и издевательствам, выводу. Но она упорно шла к своей цели, возложенной на нее высшими силами, и за это получила дар исцеления.
В этот день не забудьте поздравить родных и знакомых Ниночек. А для того, чтобы ваши поздравления согрели сердце именинницы, мы собрали лучшие стихи и создали оригинальные картинки ко Дню ангела.
Приветствие для Нины
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Доброму Ангелу венец, а Вам Нина крепкого здоровья! Пусть светлый праздник под названием именины, украсит Вашу жизнь счастьем, добром и радостью!
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В этот день все Нины мира
Отмечают именины.
Пожелаем вам добра,
Светит пусть любви звезда!
Пусть пошлет вам Бог здоровья,
Счастья станет больше вдвое,
Хмурых дней в календаре
Чтоб не видеть вам вообще!
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Поздравляю с Днем святой Нины. От всего сердца желаю сильной веры и крепких сил, добрых чудес в жизни и светлых надежд на лучшее. Пусть душа и сердце будут исполнены искреннего милосердия и чистой любви. Желаю всегда находить верный путь в жизни и делить добрую радость с окружающими.
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С Днем святой Нины тебя я поздравляю,
Счастья и здоровья крепкого желаю,
Пусть святая Нина тебе всегда поможет,
От беды избавит, радость приумножит!
Ведь у вас обеих сегодня именины,
Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!
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Поздравляю тебя с Днем святой Нины! Желаю ярких озарений, мудрых решений и грандиозных достижений! Пусть процветание и благополучие станут твоими верными спутниками! С праздником!
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В день Святой Нины
Желаю тебе,
Чтобы царило
Счастье в судьбе.
Чтоб сердце твое
Доброта наполняла,
Нина Святая
Тебе помогала.
Ангел крылом
Уберег от беды,
В жизнь воплотились
Твои, чтоб мечты.
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Ниночка, желаю тебе сиять ясной звездой в каждый свой день! Внутри тебя живут добро и искренность, сверкающие ясным светом и помогающие вспыхнуть другим! Пусть твоя жизнь бросает тебе меньше вызовов и дарит больше поводов для улыбок.
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С Днем Нины Святой поздравляю!
Пускай окружает везде благодать,
Здоровья, конечно, тебе я желаю,
Душа не могла чтоб твоя унывать.
Пусть будут дела все приятны, удачны,
На сердце пускай расцветает покой.
Решаются быстро любые задачи
И Бог остается повсюду с тобой.
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Нина, поздравляю с чудесным праздником – Днем ангела! Желаю светлого пути к успеху и счастью, ярких впечатлений и веселых эмоций, желаю искренней радости и отличного здоровья, верной любви и неизменной удачи.
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Пусть Нина святая от бед защитит
И веру в сердцах навсегда сохранит,
Добавит тепла, доброты и смиренья,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье.
По жизни всегда и во всем помогает,
В лихих ситуациях оберегает,
Как ангел небесный следит за тобою,
Чтоб шла только ровной и легкой тропою!
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