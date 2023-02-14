День влюбленных 14 февраля: лучшие поздравления и картинки любимым

14 февраля отмечается День Святого Валентина или День влюбленных. В этот день влюбленные по всему миру дарят друг другу подарки, готовят вкусненькое кофе или чаю, приглашают на свидание.

Самые популярные подарки этого цветы, сладости, а также открытки. Влюбленные стараются дарить друг другу все, что имеет форму сердечек, а если находятся вдали друг от друга – обмениваются сообщениями с признаниями в любви и любовными открытками.

Мы собрали для вас лучшие поздравления в прозе и в картинках, чтобы вы могли послать их своим любимым и поздравить с этим светлым днем.

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Любимый! Сегодня волшебный праздник, когда два любящих сердца соединяются воедино и пылают с двойной силой! Очень рад, что встретила тебя. Поздравляю с нашим днем! Желаю, чтобы я всегда была для тебя прекрасной сказочной героиней, и на нашем пути никогда не встречалось зла! С праздником, мой милый и единственный!

Любимый, хочу смотреть в твои страстные глаза, хочу прикасаться к твоим волосам и вдохнуть его аромат, хочу сплеснуться с твоими пальцами так, чтобы никто не смог оторвать нас друг от друга. Я удивительно реагирую на твой голос. Когда я слышу его, другие звуки перестают для меня существовать. Может, я сошла с ума, а может, просто скучаю по тебе. Люблю тебя очень-очень.

Хочется кричать на весь мир, как я счастлива с тобой. Больше всего я боюсь потерять тебя на свете. Боюсь стать неинтересной и скучной. А чтобы эти мысли реже меня посещали, ты должен всегда обнимать меня. Я должен чувствовать каждую клетку твоего тела, каждый миллиметр кожи. Я люблю тебя, и нет ничего прекраснее.

Все время мечтаю оказаться в твоих объятиях, чувствовать запах твоего тела, сходить с ума от твоих прикосновений. Хочу держать мои твои руки, гладить твою щеку и шептать ласковые слова на ушко.

Я люблю тебя, я хочу к тебе, я мечтаю быть всю жизнь рядом с тобой, оберегать твое спокойствие, ласкать тебя, лелеять. Мое дыхание учащается, сердце бьется сильнее при мысли о тебе. Моя душа полна теплом глаз твоих, мягкостью твоих слов.

Поздравляю с Днем святого Валентина и желаю, чтобы любовь всегда жила в твоем сердце, чтобы на душе было тепло и радостно, чтобы в жизни все удавалось, чтобы рядом всегда был предан и любимый человек.

Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и восхищение, свою жизнь и себя. И пусть вся любовь всегда будет взаимной!

Желаю любви, понимания, нежности, романтики. Никогда не знать, что такое одиночество. Чтобы всегда были греющие руки, губы, которые бы целовали и любящая душа. Прости любовь и получай. С Днем святого Валентина!

В День святого Валентина хочу пожелать всегда ощущать тепло родного сердца и испытывать радость в крепких объятиях близких людей. Пусть любовь властвует в твоей жизни, излучая счастье и удачу в семье, на работе, дома и на улице!

С Днем влюбленных! Желаю сегодня и всегда быть в паре с любимым человеком. Пусть праздник подарит море положительных эмоций и приятных ощущений! Пусть сказочный день превратится в сказочную жизнь!

Любовь пусть не знает границ, Пока любишь – живешь!

Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю с чувством влюбленности встречать каждый день. Желаю любить своих близких, свою вторую половинку, свою работу и деятельность, свою жизнь и себя. И пусть любая любовь всегда будет взаимной!

Любовь – это одно из самых прекрасных чувств! Я желаю тебе всегда искренне любить и утопать в безграничной любви! Пусть этот праздник будет полон романтики, нежности, страсти и самых радостных эмоций! Желаю, чтобы отношения дарили тебе только счастье и душевную гармонию!

С Днем Святого Валентина! Ты особенный человек для меня. Всегда помни об этом даже когда я не в настроении. В День всех влюбленных хочу еще раз напомнить, что люблю тебя. Может быть, я не так часто демонстрирую свои чувства, но знай, что ты моя вторая половина. И всегда будешь на первом месте.

Любимый, поздравляю тебя с Днем святого Валентина! Знай, что я обожаю проводить с тобой время, люблю наши душевные разговоры, наши дерзкие планы на будущее. Я люблю, когда ты готовишь, когда мы гуляем, когда делимся друг с другом самым сокровенным. Признаюсь, я смотрю на тебя, когда ты спишь. Шучу, конечно. Люблю тебя!

Любовь к тебе превращает весь мир, украшает его в радужные тона, дарит смысл моей жизни. Всем сердцем, всей душой, каждой клеткой организма стремлюсь к тебе. Все мои мысли и мечты о тебе. Люблю тебя!

Любимый! Скучаю по тебе, когда тебя нет, скучаю даже, когда ты рядом. Мне тебя МАЛО! Хочу всегда быть рядом и быть тебе поддержкой, опорой, чтобы ты всегда чувствовал мою любовь.

Милый, рад, что ты такой же странный, как я! С Днем всех влюбленных!

Я побрею ноги ради тебя! С днем ​​сочетания наших сердечек!

Я люблю тебя, как ты любишь конфеты и борщ! То есть так же сильно.

День влюбленных придумали, несомненно, тебе! Поздравляю с праздником прекрасного и вдохновляющего чувства! Желаю тебе чувствовать его много и частенько! Пусть это чувство всегда приносит воздушные ощущения, радость, доброту, счастье! Пусть Любовь окрыляет и вдохновляет на прекрасные свершения!

Хочу поздравить всех влюбленных с Днем Святого Валентина. Тепло любви согревает наши сердца, дарит нежность и улыбки! Как же повезло всем нашедшим свою половинку, ведь из-за этой жизни стало легче, красивее и прекраснее! Призываю заботиться о хрупком цветке под названием любовь, вовремя подкармливать и поливать его, любите и будьте любимы!

Сегодня послал домой ангела, чтобы он поздравил ясное солнышко с Днем влюбленных. Но, к сожалению, он не справился, потому что ослеп от твоей волшебной красоты. Поэтому, любимая, эта ответственная задача сегодня вечером я возьму на себя. Безгранично люблю и обожаю. С днем Святого Валентина!

Какое счастье, когда есть любимый и любящий мужчина! С ним не страшны никакие трудности, ведь вместе вы – сила. Он всегда поднимет настроение, поддержит. А как прекрасны моменты с ним, даже если это просто утренний кофе или всеобщая любимая песня! И в День святого Валентина желаю тебе встретить именно такого человека – любящего!

Теперь для меня в этом мире нет никого, кроме тебя! Не настоящая ли это любовь? Это самое светлое чувство, о котором были написаны тысячи строк выдающимися драматургами, но только благодаря тебе я понял их суть. Мгновение рядом с тобой я не променяю на вечность без твоих прекрасных глаз!

Поздравляю тебя с Днем святого Валентина! Сегодня поистине наш праздник! Знаешь, я безумно счастлив от того, что когда-то встретил тебя. Ты заставляешь меня улыбаться и ощущать себя на седьмом небе! И я уверен, что мои чувства взаимны. С праздником, любовь моя!

В День всех влюбленных от чистого сердца желаю тебе самых приятных вещей: огромной удачи, приятных встреч, благополучия в жизни, а главное – самой светлой и горячей любви! Пусть все твои желания сбудутся, а вторая половинка зажжет в твоей душе вечный огонек искренних и нежных чувств! Будь счастлива!

Поздравляю с днем Святого Валентина, желаю удивительных приключений и любви! Желаю встретить свою вторую половинку, на которую всегда можно положиться. Увлекательных событий желаю в этот день. Пусть ангелы принесут вам в сердце любовь и согреют душу мягким теплом и светом.

Напомним, в 2023 году праздник Валентинов день выпадает на вторник. UAportal рассказал об истории и традициях празднования Дня влюбленных.

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