Что нельзя дарить любимым на День Святого Валентина

Приближается праздник всех влюбленных, а вместе с ним и проблемы при поиске удачного подарка для любимого человека. Выбирая подарок ко Дню Святого Валентина, важно учитывать энергетические особенности некоторых предметов.

Многие вещи дарить любимому человеку нельзя, поскольку даже символический сувенир может привести к ссорам. UAportal собрал основные запреты, касающиеся подарков для мужчин и женщин на День Святого Валентина.

Что нельзя дарить женщинам и девушкам

Наиболее универсальными и банальными подарками считаются валентинка с признанием, сладости и цветы. Впрочем, некоторые мужчины пытаются поразить своих любимых, но дарят то, что нельзя, в частности:

Видео дня

кухонная или другая бытовая утварь – такой подарок скорее будет оскорбительным, чем полезным;

бытовая техника – лучше подарите миксер или сковороду тогда, когда вас о них четко попросят;

декоративная косметика и средства по уходу – большинство мужчин не сможет подобрать нужную косметику, поэтому без четких указаний любимой даже не потыкайтесь сюда.

Читайте также: Как красиво упаковать подарок

Впрочем, даже получив "заказ", добавьте немного воображения. Приятным сюрпризом к заказанному подарку могут стать небольшие сувениры, шары, билеты в кино или подарочный сертификат.

Что нельзя дарить мужчине или парню

Женщинам следует помнить, что в день влюбленных есть ряд предметов, которые не стоит дарить своему мужчине. Некоторые идеи настолько банальны и неудачны, что от них следует отказаться, в частности:

средства для бритья – такой подарок можно сделать в любой другой день;

инструменты – если у вас нет четкого заказа на определенный инструмент или набор, лучше не стоит покупать что-либо;

банные принадлежности в виде полотенец, халатов и тапочек – такой подарок может привести к скандалам из-за плохой энергетики.

Кроме того, стоит воздержаться от того, чтобы дарить часы, зеркала и острые предметы, поскольку они вызовут ссоры и приведут к разводу.

Раньше мы собрали для вас лучшие идеи подарков девушке в День всех влюбленных.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !