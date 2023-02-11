Що не можна дарувати коханим на День Святого Валентина

Наближається свято всіх закоханих, а разом з ним й проблеми під час пошуку вдалого подарунка для коханої людини. Обираючи подарунок до Дня Святого Валентина, важливо враховувати енергетичні особливості деяких предметів.

Багато речей дарувати коханій людині не можна, оскільки навіть символічний сувенір може призвести до сварок. UAportal зібрав основні заборони, які стосуються подарунків для жінок та чоловіків на День Святого Валентина.

Що не можна дарувати жінкам та дівчатам

Найбільш універсальними та банальними подарунками вважаються валентинка з зізнанням, солодощі та квіти. Втім, деякі чоловіки намагаються вразити своїх коханих, але дарують те, що не можна, зокрема:

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кухонне або інше побутове начиння – такий подарунок радше буде образливим, аніж корисним;

побутова техніка – краще подаруйте міксер чи сковорідку тоді, коли вас чітко про них попросять;

декоративна косметика і засоби для догляду – більшість чоловіків не зможе підібрати потрібну косметику, тому без чітких вказівок коханої навіть не потикайтесь сюди.

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Втім, навіть отримавши "замовлення", додайте трохи уяви. Приємним сюрпризом до замовленого подарунку можуть стати невеличкі сувеніри, повітряні кульки, квитки у кіно або подарунковий сертифікат.

Що не можна дарувати чоловікові або хлопцю

Жінкам варто пам'ятати, що на день закоханих є низка предметів, які не варто дарувати своєму чоловікові. Деякі ідеї настільки банальні та невдалі, що від них варто відмовитися, зокрема:

засоби для гоління – такий подарунок можна зробити в будь-який інший день;

інструменти – якщо у вас немає чіткого замовлення на певний інструмент або набір, ліпше не варто купувати абищо;

лазневе приладдя у вигляді рушників, халатів і капців – такий подарунок може привести до скандалів через погану енергетику.

Окрім цього варто утриматися від того, аби дарувати годинники, дзеркала та гострі предмети, оскільки вони викличуть сварки та приведуть до розлучення.

Раніше ми зібрали для вас кращі ідеї подарунків дівчині на День всіх закоханих.

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