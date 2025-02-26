Денежная помощь для украинцев от Mercy Corps: кто может получить 54 тыс. грн и как подать заявку
В феврале 2025 г. украинцы могут подать заявку на многоцелевую денежную помощь. Этой возможностью могут воспользоваться жители отдельных общин в Донецкой области.
Об этом сообщает общественная организация "Відповідальні громадяни". Как отмечается, финансовая помощь доступна жителям Святогорской, Лиманской и Дружковской общин, расположенных в Краматорском районе Донецкой области.
Денежные выплаты предоставляются в рамках проекта "Местная, инклюзивная и разносторонняя экстренная помощь населению, пострадавшему в результате войны в Украине (LIVES) 3.0)". Инициативу реализует ОО "Відповідальні громадяни" в партнерстве с Mercy Corps и при финансовой поддержке правительства Великобритании в рамках программы LIVES 3.0.
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Кто может получить многоцелевую денежную помощь?
Подать заявку на финансовую поддержку могут домохозяйства, отвечающие следующим критериям:
- постоянно проживают в указанных населенных пунктах Краматорского района (как местные жители, так и внутренне перемещенные лица);
- имеют совокупный доход на каждого члена семьи меньше 6 318 грн в месяц;
- проживают в коллективных центрах, поврежденном в результате боевых действий жилье или являются бездомными;
- включают лиц с инвалидностью;
- имеют трех и более детей до 18 лет;
- состоят только из одного родителя, воспитывающего детей в возрасте до 18 лет;
- имеют беременных женщин или матерей, которые кормят грудью; включают лиц пожилого возраста (от 60 лет);
- возглавляются одиноким или несколькими одинокими лицами пожилого возраста (60+), без других взрослых членов семьи;
- содержат безработных лиц предпенсионного возраста (50-59 лет), не имеющих пенсии или других источников дохода;
- включают лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Размер выплат и порядок подачи заявки
Финансовая помощь составляет 3 600 грн в месяц. Выплаты будут осуществляться в течение трех месяцев, поэтому общая сумма на одного человека составит 10 800 грн. В одном домохозяйстве финансовую поддержку могут получить до пяти человек, поэтому максимальная выплата не будет превышать 54 000 грн.
Зарегистрироваться можно через онлайн-форму.
Важно: подача заявки не гарантирует автоматического получения помощи. Из-за ограниченности ресурсов предпочтение будет отдаваться тем, кто находится в наиболее критической ситуации. Отбор будет производиться по следующим критериям:
- место жительства домохозяйства;
- его состав;
- социальный статус;
- совокупный доход
Контактная информация для уточнения деталей
- Электронная почта: zajavki.ograjdane@gmail.com
- Горячая линия: 066 567 00 16
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