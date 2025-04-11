Денежная помощь: где и как украинцы могут получить выплаты от 5 тыс. грн

В 2025 году граждане, нуждающиеся в медицинской помощи, понесли потери из-за войны или потеряли близких в результате российской агрессии, имеют возможность получить финансовую поддержку в размере от 5 000 до 50 000 гривен. Эти выплаты предоставляются городскими властями одного из населенных пунктов Украины.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы военной администрации. В Херсоне действует программа единовременной денежной помощи, оказываемой местными властями. Выплаты предназначены для семей погибших и пострадавших в результате российской агрессии, а также для нуждающихся в лечении серьезных болезней или хирургическое вмешательство.

Родным погибших во время войны гарантирована выплата в размере 30 тысяч гривен. Такую же сумму получат родители детей, раненых в результате обстрелов.

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Лица, пострадавшие в результате агрессии РФ, могут обращаться за финансовой поддержкой:

5 тыс. грн – на амбулаторное лечение,

15 тыс. грн – за пребывание в медучреждении до недели,

25 тыс. грн – за лечение до 21 дня,

50 тыс. грн – если пребывание в больнице превышает 21 день.

Отдельно предусмотрены выплаты для родственников погибших военных из Херсонской общины – им будет предоставлено по 40 тысяч гривен.

Также предусмотрена поддержка для онкобольных и людей, нуждающихся в операциях:

10 тыс. грн – на лечение онкологии и хирургические вмешательства,

5 тыс. грн – для онкопациентов без госпитализации,

10 тыс. грн – на операции на сердце или суставах.

Как получить денежную помощь: куда обращаться

Жители Херсонской территориальной громады могут узнать подробную информацию об единовременной финансовой помощи – в частности, перечень необходимых документов и алгоритм подачи заявления – по телефонам, действующим в районных подразделениях городских властей:

Днепровский район – 099 25 35 491

Корабельный район – 050 87 51 141

Центральный район – 066 44 79 236

Ранее мы рассказывали, кто сможет получить финансовую помощь в 100 тысяч. грн в 2025 году.

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