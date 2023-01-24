Деньги, любовь и счастье: три знака зодиака ждет сказочная удача в 2023 году

2023 год Черного Водяного Кролика принесет сказочную удачу трем уроженцам зодиакального круга – они смогут забыть обо всех бедах и неудачах. Доходы будут расти, друзья радовать, а вторая половинка удивит приятным сюрпризом.

По словам астрологов, "белая полоса" начнется в жизни Львов, Дев и Скорпионов. Это связано с тем, что Марс закончил свое ретроградное движение 12 января, дав тем самым толчок к кардинальным переменам.

Лев

Уроженцы этого знака зодиака будут купаться в лучах славы – дела на работе пойдут так хорошо, что они не только увеличат доходы в разы, но и совершат карьерный рывок. Также появится соблазн открыть собственное дело или же заняться консультированием других, но чтобы точно получилось, стоит взвесить все и тщательно распланировать. До конца года Львы заработают крупную сумму, которой даже хватит на приобретение недвижимости. Удача будет на их стороне.

Дева

2023 год станет для Дев золотым временем – они будут пожинать плоды своей тяжелой работы, проделанной ранее. Звезды сулят уроженцам знака продвижение по карьерной лестнице и новые интересные перспективы. Они добьются успеха во всех делах, за которые будут браться. Перфекционисты по натуре, Девы смогут наконец расслабиться и наслаждаться жизнью. Тем более, что одинокие имеют все шансы найти вторую половинку.

Скорпион

В жизни Скорпионов в 2023 году произойдет большие перемены. Они получат очень заманчивое предложение, которое сулит им карьерный рост и скачок доходов. Уроженцы знака, вероятно, сменят работу на более высокооплачиваемую – на новом месте они будут в центре внимания, к ним все начнут обращаться за советами. И хотя работы окажется много, это сполна будет компенсировано деньгами. Скорпионы сколотят приличное состояние.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.