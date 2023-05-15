Деньги начнут сами идти в руки: три знака зодиака ждет большая удача до 21 мая

Неделя с 15 по 21 мая будет благоприятной в финансовом плане для трех уроженцев зодиакального круга. Некоторые получат солидную премию или повышение зарплаты, другие и вовсе решатся сменить работу на более прибыльную или задумаются о собственном бизнесе.

По словам астрологов, удача буде на стороне Тельцов, Стрельцов и Водолеев. Им важно не упустить возможности, подаренные судьбой.

Телец (20 апреля – 22 мая)

Уроженцы знака распоряжаются своим бюджетом так, чтобы сделать его максимально гибким и иметь достаточно денег на все нужды. Однако в этот раз им еще и поможет счастливый случай – Тельцы получат очень выгодное предложение по работе. Если не побоятся рискнуть и сменить сферу деятельности, то увеличат свои доходы в разы. Более того, на новом месте им практически сразу дадут хороший аванс.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов могут возникнуть проблемы с общением с другими людьми, им нужно избегать конфликтов. Но что касается финансовых вопросов, то неделя окажется очень благоприятной. Деньги буквально сами будут идти в руки, что позволит не только побаловать себя приятными подарками, но и отложить крупную сумму на путешествие мечты. Некоторые даже задумаются о собственном деле.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеев ждет интересная неделя, которая заставит их несколько иначе взглянуть на жизнь. Если уроженцы знака давно собирались сменить работу, то не исключено, что именно теперь они воплотят планы в жизнь. Однако им могут предложить повышение в должности и увеличение оклада и на нынешней работе – решение будет исключительно за ними. В любом случае денег в кошельке точно прибавится.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.