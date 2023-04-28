Деокупация Луганщины: Сечеславские десантники ликвидировали две российские БМП-2 с экипажами (фото)

Украинские бойцы "демилитаризовали" оккупантов в Луганской области. Были ликвидированы две вражеские боевые машины пехоты вместе с их экипажами.

В сеть попали фото уничтоженной вражеской техники и российских захватчиков. Этими снимками поделились бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины.

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"Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону на Луганщине. Ежедневно воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШИ ВС Украины отбивают атаки противника, уверенно превращая в металлолом вражеские боевые машины вместе с их бесславными хозяевами", — отметили воины Сичеславской бригады.

Также Сичеславские десантники показали, как с филигранной точностью наносят огневое поражение оккупантам в Луганской области.

В частности, на видео попало успешное уничтожение армейского грузовика Урал и боевой машины пехоты (БМП-2) российских захватчиков

Ранее в сеть попало видео уничтожение БМП оккупантов вблизи Бахмута. Ликвидацией военной техники врага занимались бойцы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады.

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