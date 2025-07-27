Депозитный бум: почему украинцы массово кладут деньги в банки и какие условия наиболее выгодны

В июне 2025 года сумма депозитов, размещенных украинцами в банках, превысила 1,42 триллиона гривен. При этом четко прослеживаются предпочтения вкладчиков: преимущественно они выбирают гривневые вклады с возможностью снятия по требованию или краткосрочные депозиты.

Это объясняется привлекательной средней ставкой в национальной валюте – около 11% годовых. Спрос на валютные депозиты остается невысоким, что связано, в частности, с низкими процентными ставками. Об этом сообщили аналитики "Финансового пульса" и руководитель департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии OBOZ.UA.

Основные показатели по состоянию на середину 2025 года:

С начала года объем депозитов физлиц вырос на 3% или почти на 44 млрд грн;

Наибольший прирост – более 31 млрд грн – обеспечили вклады в гривне;

Депозиты на срок до одного года в национальной валюте увеличились более чем на 16 млрд грн;

65% всего объема депозитов составляют средства "по требованию";

25% – это срочные вклады продолжительностью до одного года;

Только 10% – долгосрочные депозиты.

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Аналитики отмечают, что преимущество краткосрочных депозитов свидетельствует об осторожном подходе украинцев к сбережениям. Это демонстрирует повышенную финансовую осмотрительность населения, готовность взвешивать риски и стремление получить прибыль при оптимальном уровне безопасности. В то же время, стабильный рост объемов гривневых вкладов является положительным сигналом для всей банковской сферы страны.

Ставки по депозитам: как меняется доходность

В мае 2025 года средняя ставка по новым вкладам в гривне составила 10,8%. Самый высокий доход банки предлагали по долгосрочным вкладам – более двух лет – до 13,3% годовых. Вклады на более короткие сроки тоже остаются привлекательными:

до одного года – в среднем 12,4%;

в период от одного до двух лет – около 12%.

До завершения 2025 года эксперты прогнозируют снижение депозитных ставок в гривне на 1,5–2 процентных пункта – примерно до 11–12% годовых. В то же время, конкуренция между банками может активизироваться, что стимулирует введение дополнительных бонусов – 0,5–1 п.п. Так что отдельные учреждения могут предложить ставки до 13,5% до конца года.

Депозиты в валюте: динамика и перспективы

Интерес к иностранным вкладам остается умеренным. За первые пять месяцев 2025 года их объем увеличился на 13,1 млрд. грн., из которых почти 17,5 млрд. – это остатки на счетах "по требованию".

Срочные валютные вклады, как на срок до года, так и более двух лет, демонстрируют спад. Ожидается, что до конца года средние ставки по депозитам в долларах останутся ниже 1% годовых, а в евро – на уровне не более 0,8%.

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Как выбрать депозит: советы эксперта

Дмитрий Замотаев советует вкладчикам учитывать ряд важных моментов при выборе депозита. Среди основных – срок размещения, наличие досрочного снятия, репутация банка и стабильность валюты.

Перед тем как открывать депозит, следует заранее оценить, не понадобятся ли вам эти средства раньше срока. "Размещать все сбережения сразу – не лучшая идея. Если возникнет потребность в деньгах, придется досрочно снимать вклад, а это приведет к потере части прибыли", – предостерегает банкир.

Среди других важных советов:

Учитывать реальный уровень доходности предложения.

Выбирать депозиты с бонусными условиями или дополнительными преимуществами от банка.

Учитывать удобство открытия – все больше украинцев предпочитают онлайн-вклады через мобильные приложения.

Обязательно проверяйте возможность досрочного снятия средств или пополнения депозита.

"Военная ситуация в стране до сих пор существенно влияет на объем вложений, сдерживая развитие депозитного рынка, – отмечает Дмитрий Замотаев. – Вместе с тем есть основания ожидать, что во второй половине года валютный рынок останется стабильным, а экономика начнет восстанавливаться. Снижение инфляции на фоне роста ВВП может поощрять людей, чтобы активнее размещать пассивная прибыль".

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