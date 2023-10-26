Депутат Рахманин предлагает мобилизовать молодых

Украинское войско должно быть "младшим". Так считает член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин.

В интервью "Украинской правде" он сказал, что мобилизованная молодежь требует определенных характеристик боя.

"Например, штурмовые действия, когда личный состав выбрасывается в 8-10 километрах от линии боевого столкновения и дальше идет, таща на себе десятки килограммов: оружие, боекомплекты, питание, бронежилеты. Они преодолевают пешком это расстояние и практически без паузы начинают. Если человеку, условно говоря, 55 или 57, это для него достаточно тяжелое испытание", – объяснил избранник.

Читайте также: Какие виды повесток могут вручать на улице и как их заполнять

Он добавил, что на войне используются высокие технологии, поэтому важно, чтобы воины имели соответствующие навыки и могли ими пользоваться.

"Человек, который только что овладел телефоном, очень трудно быстро научить каким-то практическим вещам работе с определенными компьютерными программами", — добавил Рахманин. Депутат также предлагает мобилизовать не только в армию, но и на оборонные предприятия.

"На многих предприятиях не хватает квалифицированных специалистов. Условно говоря, есть завод в Одесской области и есть человек соответствующей специальности в Черновицкой области. Ее могут мобилизовать и отправить, например, штурмовать посадки, а, возможно, учитывая ее профессию и квалификацию, ее следует мобилизовать на это предприятие в Одесской области, где соответствующего специалиста нет", – добавил он.

Нардеп также прокомментировал возможное усиление мобилизации Украины. По его словам, у войны уже есть все признаки войны на истощение, и один из важнейших ресурсов в ней – мобилизационный.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!