Депутат Рахманін пропонує мобілізовувати молодих

Українське військо має бути "молодшим". Так вважає член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Сергій Рахманін.

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В інтерв’ю "Українській правді" він сказав, що мобілізовувати молодь вимагають певні характеристики бою.

"Наприклад, штурмові дії, коли особовий склад викидається за 8-10 кілометрів від лінії бойового зіткнення і далі іде, тягнучи на собі десятки кілограмів: зброю, боєкомплекти, харчування, бронежилети. Вони долають пішки цю відстань і практично без паузи починають штурмові дії. Якщо людині, умовно кажучи, 55 чи 57, це для нього достатньо важке випробування", – пояснив народний обранець.

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Він додав, що нині на війні використовуються високі технології, тому важливо, аби воїни мали відповідні навички та могли ними користуватися.

"Людину, яка щойно опанувала телефон, дуже важко швидко навчити якимось практичним речам роботи з певними комп'ютерними програмами", – додав Рахманін. Депутат також пропонує мобілізувати не тільки у військо, а й на оборонні підприємства.

"На багатьох підприємствах не вистачає кваліфікованих спеціалістів. Умовно кажучи, є завод в Одеській області і є людина відповідного фаху в Чернівецькій області. Її можуть мобілізувати та відправити, наприклад, штурмувати посадки, а, можливо, з огляду на її фах та кваліфікацію, її варто мобілізувати на це підприємство в Одеській області, де відповідного спеціаліста нема", – додав він.

Нардеп також прокоментував можливе посилення мобілізації України. За його словами, війна вже має всі ознаки війни на виснаження, і один із найважливіших ресурсів у ній – мобілізаційний.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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