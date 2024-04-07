Депутаты рассказали, как планируют поощрять украинцев к мобилизации

Верховная Рада готовится ко второму чтению правительственного законопроекта о мобилизации №10449. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сформировал мотивационную часть, чтобы привлечь украинцев к мобилизации.

Об этом сообщила народная депутат Ирина Фриз на своей странице в Facebook. В частности, Комитет пошел на встречу Минобороны и оставил введение электронного кабинета как возможность, а не обязательное требование.

Кроме того, граждане, изъявившие желание заключить контракт с Минобороны, смогут выбрать подразделение из утвержденного Генштабом перечня. Также предусмотрена ежемесячная дополнительная выплата в размере, определенном Кабмином.

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Военнослужащим, выполняющим боевые/специальные задания в зоне боевых действий, будет выплачиваться единовременное вознаграждение в размере 70 000 гривен за каждые 30 суммарных дней такой службы. Также:

ежемесячная выплата 10 000 гривен за особенности прохождения службы для большинства военнослужащих;

право на компенсацию 50% первоначального взноса по ипотеке и дополнительно 100 000 гривен после первого и второго года службы;

отсрочка по штрафам, пеням и процентам по кредитам, кроме жилых и автомобильных;

зачет одного месяца службы за три в период непосредственного участия в обороне страны.

По словам Фриз, окончательную редакцию мотивационного пакета будет принято на следующем заседании Комитета. Сам же законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании Верховной Рады.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.

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