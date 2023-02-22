Деревянный фаллоимитатор нашли в Англии: секс-игрушке может быть 2000 лет

Едва ли не старейшую секс-игрушку откопали археологи в Англии. Деревянному фаллоимитатору может быть 2000 лет.

Как сообщает Science Alert, деревянный фаллос найден среди руин бывшего римского форта Виндоланд, расположенного у стены Адриана в Англии. Когда-то римские солдаты сражались с варварами.

Читайте также: В подвале церкви в Англии нашли останки умершей в позе эмбриона женщины (фото)

Ранее среди этих развалин были найдены разнообразные символы, изображающие мужские половые органы. Они были нарисованы или выцарапаны на каменных стенах, крышках ящиков, даже на снаряжении для верховой езды.

"Однако деревянный фаллос, упомянутый выше, не похож ни на один другой пенис, найденный на этом месте. Или на любых других римских раскопках. Объект был впервые обнаружен в 1992 году и довольно долго считался инструментом для штопания. Сейчас исследователи почти уверены, что это действительно деревянный пенис", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме вырезанной линии на кончике, напоминающей головку мужского члена, этот деревянный предмет достаточно гладкий, что может свидетельствовать, что у него был "привычный контакт с другой поверхностью".

Археологи отметили, что этот фаллоимитатор имеет длину 16 сантиметров и сначала выдвигали предположение, что его могли использовать как пестик для специй, или косметических средств, или лекарственных трав. Однако эта гипотеза не подтвердилась, потому что на нем отсутствовали характерные пятна.

Ученые предположили, что этот деревянный объект на самом деле был искусственным пенисом, который мог украшать либо какую-то статую, либо выставлялся вне здания (такие случаи известны из истории древней Греции и Рима). Это делали для того, чтобы проходящие мимо люди могли его потереть "к счастью". Эта гипотеза впоследствии тоже не подтвердилась, так как не были обнаружены признаки "внешних атмосферных воздействий или удаления или повторной вставки в абразивную выемку".

Ученые предполагают, что этот древний пенис мог быть уникальным фаллоимитатором, сохранившимся со второго века нашей эры.

"Мы знаем, что древние римляне и греки использовали сексуальные орудия – примером этого может служить этот предмет из Виндоланда", – объяснил предположение археолог Роб Коллинз из университета Ньюкасла (Англия). Ученые считают, что этот фаллоимитатор мог использоваться в действиях, увековечивающих дисбаланс власти, например между порабощенным лицом и его владельцем, "о чем свидетельствует повторение сексуального насилия в римской литературе".

Может быть, он не использовался для проникновения. А признаки износа на наружной части объекта могут свидетельствовать, что его использовали для стимуляции клитора.

Исследователи говорят, что артефакт демонстрирует "заметно больший износ на обоих концах по сравнению с его серединой".

К тому же ученые говорят, что этот фаллос, скорее всего, был создан рукой уверенного художника, "если хотите, опытного мастера пенисов".

Исследование было опубликовано в Antiquity.

Ранее мы сообщали, как в Танзании ученые случайно наткнулись на немых лягушек, которых до сих пор никто не видел.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!