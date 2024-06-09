Десантники эффектно уничтожили группу российских штурмовиков вблизи Новомихайловки (видео)

Украинские десантники продолжают уничтожать живую силу врага на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на территории Донецкой области.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады близ Новомихайловки уничтожили группу российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Пилоты дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады снимают новую версию клипа на легендарную Highway to Hell... несколько российских оккупантов дерзко мчатся на мотоциклах в направлении наших позиций. Но на финише вместо медалей получают прицельные сбросы", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как российские военные пытаются добраться до украинских позиций. На следующих кадрах видна точная работа операторов дронов, с которых на оккупантов скидываются снаряды.

Точное время и место уничтожения живой силы врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, на днях в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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