Десантники мощно уничтожили бронемашины россиян под Белогоровкой (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российскую военную технику на разных участках фронта. В частности, десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ликвидировали две единицы бронетехники оккупантов в районе Белогоровки Донецкой области.

Точными ударами бойцы превратили технику захватчиков в горящий металлолом. Видео опубликовали на странице Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

"Здесь редко работает бронированная техника противника, ведь она быстро уничтожается благодаря мастерству наших десантников. Так и в этот раз отработать россияне даже не успели", – сообщил офицер ДШУ.

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На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили местонахождение бронетехники оккупантов. На следующих кадрах показано уничтожение боевых машин.

Точное время и место ликвидации военной техники россиян не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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