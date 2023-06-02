Десантники потужно знищили бронемашини росіян під Білогорівкою (відео)

Українські військові продовжують знищувати російську військову техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, десантники 81-ї окремої аеромобільної бригади ліквідували дві одинці бронетехніки окупантів у районі Білогорівки на Донеччині.

Влучними ударами бійці перетворили техніку загарбників на палаючий брухт. Відео опублікували на сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

"Тут рідко працює броньована техніка противника, адже вона швидко знищується завдяки майстерності наших десантників. Так і цього разу, відпрацювати росіяни навіть не встигли", – повідомив офіцер ДШВ.

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Відео дня

На відео можна побачити, як українські військові виявили місце розташування бронетехніки окупантів. На наступних кадрах показане знищення бойових машин.

Точний час та місце ліквідації військової техніки росіян не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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