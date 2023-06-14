Десантники ВСУ вблизи Бахмута уничтожили ДЗОТ с оккупантами (видео)

Во время боев вблизи Бахмута Донецкой области воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ разгромили вражеский ДЗОТ. Была обезврежена значительная часть русских боевиков.

Ликвидация вражеской позиции попала на видео. Его опубликовали в Телеграм-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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"В районе Бахмута воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШИ ВС Украины уничтожили вражескую дерево-земляную оборонную точку вместе с оккупантами", – говорится в описании этого видео.

На днях украинские военные, продолжающие уничтожать врага на разных участках фронта, показали работу спецназовцев Службы безопасности Украины. Операторы ударных дронов ЦСО "А" СБУ за неделю ликвидировали 16 вражеских танков, 5 "САУ", 14 ББМ и 16 грузовиков, три системы наблюдения "Муром", ТОС "Солнцепек", ЗРК "ТОР" и "БУК", РЛС "Зоопарк". А еще обезвредили более 150 русских боевиков.

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