Десерт из трех ингредиентов: рецепт кокосового печенья
Очень бюджетный рецепт печенья всего из трех ингредиентов. Десерт получается воздушным и вкусным, с выраженным кокосовым вкусом.
Ингредиенты:
– яичные белки – 2 шт.
– кокосовая стружка – 150 г
– сахар – 100 г
– щепотка соли
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Способ приготовления:
1. Охладите белки, добавьте к ним щепотку соли и взбейте миксером в пену.
2. Добавьте сахар в белки.
3. Взбейте в плотную пену.
4. Добавьте кокосовую стружку.
5. Хорошо смешайте белки с кокосовой стружкой. Руками сформируйте шарики диаметром 2,5-3 см.
6. Подготовьте противень, застеленный бумагой для выпечки. Выложите шарики на противень и отправьте их в нагретую до 170 °С духовку на 25 мин.
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