Дешевле не бывает: рецепт 'ленивого плова' для семьи из четырех человек

Тем, кто не любит долго торчать на кухне, чтобы приготовить обед или ужин на всю семью, стоит узнать рецепт "ленивого" плова. Его можно готовить даже без мяса, или добавить грибов, чтобы он был более сытным.

Принцип приготовления "ленивого плова" достаточно прост – все перемешать, засыпать в рукав для запекания и поставить в духовку.

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Рецепт следующий:

Вам понадобится 500 граммов риса, небольшой кусок любого мяса или грибов (можно сделать плов и постным). А еще луковица, морковка, несколько зубчиков чеснока, излюбленные приправы, соль, перец и 4 ст. л. растительного масла.

Как готовить:

Лук нарежьте мелко. Морковь натрите на крупной терке, чеснок измельчите ножом.

Посолите и поперчите, перемешайте с измельченными овощами и любимыми специями.

Рис помойте и выложите в рукав, застегнутый с одной стороны. Сверху полейте растительным маслом и высыпьте к нему заготовленное мясо с овощами. Влейте внутрь 2 стакана теплой воды, защелкните рукав с другой стороны и попробуйте размешать все ингредиенты.

Уложите рукав с будущим пловом в форму для запекания с высокими бортиками и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 35-45 минут.

Приятного аппетита!

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