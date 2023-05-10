Дешевые и вкусные 'деруны' не из картофеля: как накормить целую семью одной капустой

Капуста на кухне у украинцев – незаменимый ингредиент для многих блюд. Из нее делают салаты, варят борщи, солят и пекут пирожки. А еще капустой можно заменить картофель, если вам хочется дерунов, а вы переживаете за фигуру.

Поскольку капуста полезнее картофеля, то блюдо получится не только витаминным, но и диетическим. И продуктов для ее приготовления не нужно много. Одной капустой вы сможете вкусно накормить всю семью.

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Ингредиенты:

Средней величины капуста – 1

Луковица – 1

Яйца – 2

Кефир – 1/2 стакана

Мука – 1/2 стакана

Разрыхлитель теста – 1 чайная ложка

Соль и перец по вкусу

Растительное масло для жарки

Как готовить:

Очистите капусту от старых увядших листьев, нарежьте ее на мелко или нашинкуйте. Положите капусту в миску и добавьте соль, перец, смешайте.

Мелко нарежьте лук и добавьте в капусту, перемешайте.

В другой миске разбейте яйца и добавьте кефир, муку и разрыхлитель теста. Смешайте до однородной смеси.

Добавьте эту смесь в капусту и смешайте тесто.

Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла. Ложкой выложите капустную смесь на сковороду, формируя небольшие оладьи.

Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон. Повторяйте, добавляя масло при необходимости, пока вся смесь не закончится.

Подаем на стол, добавляя по желанию сметану, майонез, зелень или другие приправы.

Приятного аппетита!

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