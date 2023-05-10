Дешеві та смачні 'деруни' не з картоплі: як нагодувати цілу сім'ю однією капустиною

Капуста на кухні в українців незамінний інгредієнт для багатьох страв. З неї роблять салати, варять борщі, солять та печуть пиріжки. А ще капустою можна замінити картоплю, якщо вам хочеться дерунів, а ви переймаєтеся за фігуру.

Оскільки капуста корисніша за картоплю, то страва вийде не лише вітамінною, а й дієтичною. І продуктів для її приготування не треба багато. Однією капустиною ви зможете смачно нагодувати всю сім'ю.

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Інгредієнти:

Середньої величини капуста – 1

Цибулина – 1

Яйця – 2

Кефір – 1/2 склянки

Борошно – 1/2 склянки

Розпушувач тіста – 1 чайна ложка

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Сіль та перець на смак

Рослинна олія для смаження

Як готувати:

Очистіть капусту від старих зів'ялих листків, наріжте її на дрібно, або нашаткуйте. Покладіть капусту у миску та додайте сіль, перець, змішайте.

Дрібно наріжте цибулю та додайте до капусти, перемішайте.

В іншій мисці розбийте яйця та додайте кефір, борошно й розпушувач тіста. Змішайте до однорідної консистенції.

Додайте цю суміш до капусти та змішайте тісто.

Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте трохи рослинної олії. Ложкою викладіть капустяну суміш на сковороду, формуючи невеликі оладки.

Смажте до золотистого кольору з обох сторін. Повторюйте, додаючи олію за необхідності, доки вся суміш не закінчиться.

Подаємо на стіл, додаючи за бажанням сметану, майонез, зелень чи інші приправи.

Смачного!

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