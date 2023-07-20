Детеныш тюленя катался на доске вместе с серферами (забавное видео)

Игривый детеныш тюленя присоединился к серферам на одном из калифорнийских пляжей. Его бесстрашный подход к волнам привлек внимание посетителей пляжа и пользователей социальных сетей, ставших свидетелями необычного поведения животного.

Детеныш тюленя, которого местные назвали "Сэмми", не смутил присутствие серферов и досок для серфинга и оно с радостью присоединилось к ним на волнах популярного калифорнийского пляжа.

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Эд Хартел, владелец беспилотника и фотограф, смог зафиксировать это невероятное мгновение.

Хартел рассказал, что местные серферы оставались осторожными и не касались тюленя, позволяя ему наслаждаться волнами так, как он сам желал.

Хорошая новость в том, что тюленя выглядела очень здоровой, и эксперты из SeaWorld, куда обратились серферы, убедились, что маленький "морской щенок" справится самостоятельно и в конце концов поплывет к своим сородичам.

Некоторые серферы сообщили, что этот детеныш остался сиротой, после того как его мать разорвала большая белая акула. Поэтому они относятся к нему как к собственному малышу, позволяя играть с досками для серфинга так, как оно того хочет.

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