Дети будут в восторге: рецепт глазированных сырков со сгущенкой от Эктора Хименеса-Браво
Глазированные сырки по рецепту от Shuba – это не только вкусно, но и полезно. Дети будут в восторге.
Ингредиенты:
Сыр кисломолочный 5% – 300 г
Масло сливочное 73% – 30 г
Сахарная пудра – 30 г
Ванильная эссенция – 1 мл
Сгущенка вареная – 70 г
Шоколад – 200 г
Масло – 20 мл
Кокосовая стружка – 40 г
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Способ приготовления:
1. Кисломолочный творог измельчите в блендере до однородной массы, добавьте масло, сахарную пудру, ванильную эссенцию и смешайте.
2.Сырную массу и сгущенку переложите в пакеты или кондитерские мешки.
3. Сырную массу выложите на пищевую пленку, на нее выжмите полоску сгущенки. Закрутите сырки в пищевую пленку, придавая им нужную форму, и отправьте в холод.
4. Растопленный шоколад смешайте с растительным маслом.
5. Сырки достаньте из морозильной камеры и протолкните в них шпажки.
6. Сырки окуните в растопленный шоколад и посыпьте кокосовой стружкой.
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