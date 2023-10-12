Дети будут в восторге: рецепт глазированных сырков со сгущенкой от Эктора Хименеса-Браво

Глазированные сырки по рецепту от Shuba – это не только вкусно, но и полезно. Дети будут в восторге.

Ингредиенты:

Сыр кисломолочный 5% – 300 г

Масло сливочное 73% – 30 г

Сахарная пудра – 30 г

Ванильная эссенция – 1 мл

Сгущенка вареная – 70 г

Шоколад – 200 г

Масло – 20 мл

Кокосовая стружка – 40 г

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Способ приготовления:

1. Кисломолочный творог измельчите в блендере до однородной массы, добавьте масло, сахарную пудру, ванильную эссенцию и смешайте.

2.Сырную массу и сгущенку переложите в пакеты или кондитерские мешки.

3. Сырную массу выложите на пищевую пленку, на нее выжмите полоску сгущенки. Закрутите сырки в пищевую пленку, придавая им нужную форму, и отправьте в холод.

4. Растопленный шоколад смешайте с растительным маслом.

5. Сырки достаньте из морозильной камеры и протолкните в них шпажки.

6. Сырки окуните в растопленный шоколад и посыпьте кокосовой стружкой.

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