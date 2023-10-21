Дети будут в восторге: рецепт пиццы на Хэллоуин
Пицца с моцареллой или адыгейским сыром по рецепту от Shuba может стать отличным дополнением к празднику Хэллоуин, особенно если вы вырежете фигурки привидений. Дети точно будут в восторге.
Ингредиенты:
Слоеное тесто - 250 г.
Сыр адыгейский – 200 г.
Томаты черри – 6 шт.
Перец болгарский красный – 1/4 шт.
Паста томатно – 2 ст. ложки
Приправа "Итальянские травы" (по вкусу)
Оливковое масло – по вкусу
Читайте также: Деруны из тыквы и лука: необычный простой рецепт
Способ приготовления:
1. Духовку разогрейте до 180 градусов.
2. Подготовьте противень или форму для выпечки с пергаментом.
3. Тесто раскатайте в пласт диаметром около 22 см.
4. Очистите и нарежьте перец и нарежьте 1/4 части перца тонкими ломтиками или кусочками.
5. Кружальцами нарежьте помидоры.
6. Тесто выложите тесто на противень или в форму, сбрызните маслом, смажьте томатной пастой и выложите кусочки помидоров и перца.
7. Выпекайте пиццу 10 минут.
8. Из сыра сделайте фигурки привидений из сыра.
9. Выньте пиццу из духовки, выложите фигурки привидений и выпекайте еще 5-6 минут.
10. Извлеките готовую пиццу и посыпьте ее базиликом или итальянскими травами.
Советуем также обратить внимание на рецепт оладий с тыквой.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!