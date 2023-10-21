Дети будут в восторге: рецепт пиццы на Хэллоуин

Пицца с моцареллой или адыгейским сыром по рецепту от Shuba может стать отличным дополнением к празднику Хэллоуин, особенно если вы вырежете фигурки привидений. Дети точно будут в восторге.

Ингредиенты:

Слоеное тесто - 250 г.

Сыр адыгейский – 200 г.

Томаты черри – 6 шт.

Перец болгарский красный – 1/4 шт.

Паста томатно – 2 ст. ложки

Приправа "Итальянские травы" (по вкусу)

Оливковое масло – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Духовку разогрейте до 180 градусов.

2. Подготовьте противень или форму для выпечки с пергаментом.

3. Тесто раскатайте в пласт диаметром около 22 см.

4. Очистите и нарежьте перец и нарежьте 1/4 части перца тонкими ломтиками или кусочками.

5. Кружальцами нарежьте помидоры.

6. Тесто выложите тесто на противень или в форму, сбрызните маслом, смажьте томатной пастой и выложите кусочки помидоров и перца.

7. Выпекайте пиццу 10 минут.

8. Из сыра сделайте фигурки привидений из сыра.

9. Выньте пиццу из духовки, выложите фигурки привидений и выпекайте еще 5-6 минут.

10. Извлеките готовую пиццу и посыпьте ее базиликом или итальянскими травами.

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