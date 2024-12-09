Дэвид Сакс: Биткоин может разделить деньги и государство

Дэвид Сакс, недавно назначенный президентом Дональдом Трампом "AI и крипто-царём", подчеркнул потенциал биткоина в отделении денег от государства. По словам Сакса, эта идея может переосмыслить то, как общества воспринимают и используют деньги.

Сакс о роли биткоина в финансовой независимости

В беседе с Энтони Помплиано Сакс, бывший операционный директор PayPal и технопредприниматель, похвалил биткоин за его способность защищать от инфляции и за устойчивость к цензуре. Проведя параллель с историческим разделением церкви и государства, Сакс отметил:

"Когда-то церковь и государство были неразрывно связаны. Мы не могли представить одно без другого. Теперь мы воспринимаем их отдельно. Я думаю, что деньги и государство похожи. Биткоин предлагает научно-фантастическое будущее, где эти две вещи могут быть разделены."

Сакс также отметил портативность биткоина как большое преимущество, особенно в периоды социальных или политических потрясений, что делает его привлекательной альтернативой традиционным фиатным системам.

Назначение Сакса: Победа для криптоиндустрии

Назначение Сакса главным советником Дональда Трампа было воспринято как значительная победа для сектора криптовалют. Известный своей открытой поддержкой цифровых активов, Сакс, вероятно, поможет разработать чёткую и благоприятную нормативную базу для отрасли.

Помимо биткоина, Сакс активно инвестирует в Solana (SOL) и остаётся оптимистичным по отношению к проекту даже после краха FTX в 2022 году. Он также поддерживает Multicoin Capital, криптоинвестиционную компанию, и ранее прогнозировал, что Solana может превзойти Ethereum по рыночной капитализации и использованию.

Более широкие про-криптовалютные назначения

Назначение Сакса последовало за выдвижением Скотта Бессента, крипто-ориентированного управляющего хедж-фонда, на пост министра финансов. Бессент описывал криптовалюту как "форму свободы" и считает, что криптоэкономика "пришла надолго". Эти назначения сигнализируют о серьёзных шагах в сторону массового принятия и регулирования цифровых активов в США.

Заключение

Новая роль Дэвида Сакса как "крипто-царя" является важным моментом для криптоиндустрии. С его видением финансовой независимости и глубоким вовлечением в блокчейн-технологии Сакс может сформировать будущее, где деньги и государство наконец будут разделены.

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