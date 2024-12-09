Девід Сакс: Біткоїн може розділити гроші та державу

Девід Сакс, нещодавно призначений президентом Дональдом Трампом "AI та крипто-царем", наголосив на потенціалі біткоїна у відокремленні грошей від держави. За словами Сакса, ця ідея може переосмислити, як суспільства сприймають та використовують гроші.

Сакс про роль біткоїна у фінансовій незалежності

У розмові з Ентоні Помпліано Сакс, колишній виконавчий директор PayPal та технопідприємець, похвалив біткоїн за його здатність захищати від інфляції та за цензуростійкість. Провівши паралель із історичним розділенням церкви та держави, Сакс зауважив:

"Колись церква та держава були нерозривно пов’язані. Ми не могли уявити одне без іншого. Тепер ми сприймаємо їх окремо. Я думаю, що гроші та держава схожі. Біткоїн пропонує науково-фантастичне майбутнє, де ці дві речі можуть бути розділені."

Сакс також відзначив портативність біткоїна як велику перевагу, особливо під час соціальних чи політичних потрясінь, що робить його привабливою альтернативою традиційним фіатним системам.

Призначення Сакса: Перемога для криптоіндустрії

Призначення Сакса топрадником Дональда Трампа було сприйнято як значну перемогу для криптовалютного сектору. Відомий своєю відкритою підтримкою цифрових активів, Сакс, ймовірно, допоможе розробити чітку та сприятливу нормативну базу для галузі.

Окрім біткоїна, Сакс активно інвестує у Solana (SOL) і залишається оптимістичним щодо проєкту навіть після краху FTX у 2022 році. Він також підтримує Multicoin Capital, інвестиційну криптокомпанію, і раніше прогнозував, що Solana може перевершити Ethereum за ринковою капіталізацією та використанням.

Ширші про-криптовалютні призначення

Призначення Сакса відбулося слідом за номінацією Скотта Бессента, крипто-орієнтованого менеджера хедж-фонду, на посаду міністра фінансів. Бессент описував криптовалюту як "форму свободи" та вважає, що криптоекономіка "залишиться надовго". Ці призначення сигналізують про серйозний крок у напрямку до загального прийняття та регулювання цифрових активів у США.

Висновок

Нова роль Девіда Сакса як "крипто-цара" є важливим моментом для криптоіндустрії. З його баченням фінансової незалежності та глибоким залученням до блокчейн-технологій Сакс може сформувати майбутнє, де гроші та держава нарешті будуть розділені.

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