Девять пород собак, которые всегда выглядят как щенки

В основном собаки вырастают, когда взрослеют. Однако есть определенные породы, которые остаются маленькими, несмотря на взросление, и до старости сохраняют молодой вид.

Издание Best Life назвало 9 пород собак, которые всегда выглядят как щенки. Они идеальны для жизни в квартирах, особенно когда дома есть дети.

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Йоркширский терьер

Йоркширский терьер – маленькие породы собак

Вы можете узнать йоркширского терьера по его фирменной длинной шерсти. Кинолог Даниэл Когилл объяснил, что они будут выглядеть, как щенки, практически всю жизнь.

Это одна из самых маленьких пород собак, которая в среднем достигает 3-4 кг. Чистокровный йорк не будет весить более 12 кг.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель произрастает чуть больше йоркширского терьера, типичный вес этой породы собак составляет от 5 до 9 кг, по словам Когила.

Эта волшебная порода имеет приятный нрав и становится отличным домашним любимцем. А благодаря своим большим выдвинутым ушам они навсегда выглядят как щенки.

Ши-цу

Ши-цу

Шицу по размерам находится между йоркширским терьером и кавалер-кинг-чарльз-спаниелем. Ветеринар Патрик Холмбо из Cooper Pet Care объяснил, что максимальный размер этого кобеля от 3,5 кг до 7 кг. Благодаря этому такой совет будет всегда выглядеть как щенок.

По данным Американского кинологического клуба (AKC), ши-цу также известна особой любовью к детям.

Игрушечный пудель

Игрушечный пудель

Если вы ищете умное домашнее животное, похожее на щенка, то это игрушечный пудель. Эти собаки в среднем весят до 3 кг.

Йоркипа

Йоркипа

Кортни Джексон, ветеринар и основатель The Pets Digest, говорит, что вы также можете получить такую же щенкую внешность от чего-либо, смешанного с той-пуделем, как йоркип, который является гибридной породой собак, полученной в результате разведения йоркширского тер' ера и или миниатюрного пуделя.

"Одна из главных причин, почему йоркипы всегда выглядят как щенок, - это их большие щенячьи глаза", - отмечает Джексон. Они обычно достаточно активны даже до преклонных лет и имеют молодой дух.

Мальтез

Мальтез

Мальтийская болонка также входит в группу собак. Они вырастают до 3-4 кг, когда полностью вырастают. В общем это очень крошечная пушистая белая порода, которая иногда больше похожа на ягнят, а не на собаку.

Померанский шпиц

Померанский шпиц

Апельсины весят всего от 1,5 до 4 кг, и они на самом деле не меняют свой внешний вид, когда становятся старше. Так они всю жизнь будут выглядеть как щенок. Это резвая, пушистая маленькая порода, которая любит играть и проявлять свое присутствие.

Чихуахуа

Чихуахуа

Чихуахуа – это еще одна порода, внешний вид которой со временем практически не меняется, а значит, они навсегда останутся крохотными.

Чихуахуа, как правило, выглядят довольно молодыми до преклонных лет, главным образом из-за их маленького роста и больших глаз по сравнению с остальным телом.

Бишон фризе

Бишон фризе

Бишон фризе – маленькая и крепкая собака, которая может вырасти до 9 кг. Их мягкая, часто пушистая шерсть помогает сохранить молодой вид. Они хорошо ладят с детьми.

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