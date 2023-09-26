Диетологи назвали сорняк, который является идеальным источником клетчатки

Лопухи – это род двухлетних травянистых растений семейства Астровые. В большинстве своем их считают сорняком и вырывают, если они выросли в саду и на огороде.

Однако диетологи советуют употреблять их корни, имеющие высокое содержание клетчатки.

Как отметил диетолог Девон Пирт (RD, MHSc), лопух веками использовался в традиционной медицине, в частности для облегчения симптомов простуды и кашля и как мочегонное средство. Корни этого растения можно употреблять как корнеплоды – он является хорошим источником клетчатки под названием инулин. Это пищевые волокна, помогающие пищеварению.

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"Как и любая клетчатка, инулин может помочь вам дольше ощущать сытость. Он также может снизить уровень "плохого" холестерина, помогает стабилизировать уровень сахара в крови и может даже снизить риск рака толстой кишки", – отметил специалист.

Он отметил, что корень лопуха является хорошим источником антиоксидантов, являющихся химическими соединениями, защищающими клетки от повреждения. И как противовоспалительное средство, корень лопуха может помочь снизить риск хронических заболеваний, таких как диабет, высокое кровяное давление, артрит и, возможно, даже некоторые виды рака.

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