Диетологи назвали виды мяса, мешающие похудению

В процессе похудения существует несколько видов мяса, которые могут быть менее питательными или высококалорийными, и их потребление может быть ограничено. Однако важно обратить внимание на сбалансированность питания и включение различных источников белка.

Специалисты по диетологии назвали несколько видов мяса, употребление которых лучше ограничить во время похудения:

Диетолог Дана Эллис Ханнес предупредила, что красное мясо вызывает сильное воспаление. Оно может увеличить маркеры воспаления крови, что может привести к рискам для здоровья, таким как увеличение веса, болезни сердца и диабет. Красное мясо также может нарушить баланс вашего кишечника.

Мясо с высоким содержанием жира, такое как свинина, некоторые части говядины (содержащие больше жира), ягнятина или утка, обладают высоким содержанием насыщенных жиров и калорийностью. Их можно ограничить или включать в рацион в умеренных количествах.

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Обработанное мясо, такое как колбасы, ветчина, копчености могут содержать добавленные консерванты, соли и другие ингредиенты, которые могут быть бесполезными или высококалорийными. Их потребление тоже может быть ограничено.

Мясо, которое используется в фаст-фуде, тоже содержит много насыщенных жиров, трансжиров, соли и других вредных составляющих. Их следует избегать или употреблять в умеренном количестве.

Мясные консервы содержат большое количество жиров, соли, добавок и других ингредиентов. Рекомендуется ограничить их потребление.

Важно отметить, что мясо является важным источником белка и других питательных веществ и полностью исключать его из рациона не рекомендуется. Лучше выбирать нежирное мясо, такое как курятина, индейка, молодое говяжье мясо и готовить его на пару или запекать.

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