Пять продуктов, которые не следует есть перед сном

Нутрициологи советуют есть за 3-4 часа до сна. Так вы не перегрузите желудок на ночь и не будете иметь дискомфорт утром.

Times of India назвали пять продуктов, которые запрещено есть перед сном. Запомните их, чтобы не навредить организму.

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Какие продукты не следует потреблять перед сном

1. Алкоголь. Алкогольные напитки вредны и провоцируют частое мочеиспускание, если употреблять перед сном. Также спиртное нарушает пищеварение, вызывает нарушение кислотности и нарушает сон.

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2. Кофеин. Откажитесь перед сном от напитков и еды, содержащих кофеин. Этот компонент содержится не только в кофе, но и в мороженом, печенье или других десертах.

Кофеин повышает уровень гормона адреналина, который запускает процессы организма и не заставляет его спать. В результате вы можете получить бессонницу.

3. Кислые продукты. Перед сном лучше пить кислые фруктовые соки и не употреблять томатные соусы.

4. Тяжелая пища. Избегайте тяжелой пищи, в частности снеков, фаст-фуда, мяса, перед сном, поскольку это может нарушить пищеварение. Такая еда требует времени для переваривания, а вы можете получить боли и спазмы в животе.

5. Продукты с высоким содержанием воды. Если на ночь съесть арбуз, дыню, огурцы и другие продукты, содержащие много воды, у вас ускорится мочеиспускание. Из-за этого может быть тяжело уснуть.

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Что полезно съесть перед сном

1. Рыба. Нежирные сорта рыбы станут хорошим блюдом на ужин. Такая пища легко переварится и напитает организм полезными веществами и микроэлементами. К рыбе добавьте салат из зелени и заправьте оливковым маслом.

2. Индюшачья грудинка. Такое мясо считается диетическим и содержит чистый белок без жира. Лучше всего ее будет отварить, запечь или приготовить на гриле. К груди добавьте тушеные овощи.

3. Орехи. Утолить голод могут 40 граммов орешков, в частности фисташек, миндаля, фундука или грецких орехов. Они калорийны, поэтому не стоит есть слишком много.

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Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, некоторые продукты могут помочь остановить старение и дольше оставаться молодыми. Благодаря полезным микроэлементам и витаминам они будут иметь прекрасное влияние на здоровье человека.

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