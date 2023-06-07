Ученые нашли новый способ определить, действительно ли кто-то находится в коме

Ученые выяснили, что сильная реакция на определенные запахи может помочь врачам определить лучшее лечение пациентов в коме, или людей, находящихся в вегетативных состояниях или минимального сознания. Они исследовали реакцию на запахи людей, имеющих расстройства сознания (DoC).

Исследование опубликовано в Frontiers in Neuroscience. Его проводили учёные из Южного медицинского университета в Китае. Ученые обнаружили, что обонятельные реакции могут служить признаками сознания и быть важными для оценки состояния пациентов.

В исследовании были испытаны различные запахи на 28 пациентах с разными уровнями сознания, одновременно мониторя активность их мозгов с помощью электроэнцефалограмм. Оказалось, что пациенты с более высоким уровнем сознания проявляли более сильную реакцию на запахи. В частности, 10 из 16 пациентов, которые отвечали на запахи, пришли в себя по сравнению с лишь 2 из 12 пациентов, у которых не было реакции на обонятельные стимулы.

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Исследователи также выявили особенности мозговой активности у пациентов, связанных с сознанием. В частности, выявлена связь между обонятельным сознанием и тета-функциональной связью в мозге, что связано с сонливостью и расслаблением. Это открытие может помочь в оценке сознания пациентов и разработке терапевтических стратегий.

Хотя исследование является первым шагом в понимании роли запахов в определении сознания, ученые отмечают необходимость проведения дополнительных исследований с большими группами пациентов и разнообразием запахов. Исследователи также отмечают значимость дальнейшего изучения этой связи для понимания сознания и восстановления состояния сознания пациентов.

Это исследование может открыть новые возможности для медицины и улучшить диагностику и лечение пациентов с состояниями DoC, а также расширить наше понимание сознания и его связь с обонятельной системой.

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