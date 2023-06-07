Вчені знайшли новий спосіб визначити, чи справді хтось перебуває в комі

Науковці з'ясували, що сильна реакція на певні запахи може допомогти лікарям визначити найкраще лікування пацієнтів у комі, або людей, що перебувають у вегетативних станах чи в стані мінімальної свідомості. Вони дослідили реакцію на запахи тих людей, хто має розлади свідомості (DoC).

Дослідження опубліковано в Frontiers in Neuroscience. Його проводили науковці з Південного медичного університету в Китаї. Вчені виявили, що нюхові реакції можуть служити ознаками свідомості та бути важливими для оцінки стану пацієнтів.

У дослідженні було випробувано різні запахи на 28 пацієнтах з різними рівнями свідомості, одночасно моніторячи активність їхніх мозків за допомогою електроенцефалограм. Виявилося, що пацієнти з вищим рівнем свідомості проявляли сильнішу реакцію на запахи. Зокрема, 10 з 16 пацієнтів, які відповідали на запахи, прийшли до тями, порівняно з лише 2 з 12 пацієнтів, у яких не було реакції на нюхові стимули.

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Дослідники також виявили особливості мозкової активності у пацієнтів, пов'язані зі свідомістю. Зокрема, виявлено зв'язок між нюховою свідомістю та тета-функціональним зв'язком у мозку, що пов'язаний із сонливістю та розслабленням. Це відкриття може допомогти в оцінці свідомості пацієнтів та розробці терапевтичних стратегій.

Хоча дослідження є першим кроком у розумінні ролі запахів у визначенні стану свідомості, вчені відзначають необхідність проведення додаткових досліджень з більшими групами пацієнтів та різноманітністю запахів. Дослідники також наголошують на значущості подальшого вивчення цього зв'язку для розуміння свідомості та відновлення стану свідомості пацієнтів.

Це дослідження може відкрити нові можливості для медицини та поліпшити діагностику та лікування пацієнтів зі станами DoC, а також розширити наше розуміння свідомості та її зв'язку з нюховою системою.

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