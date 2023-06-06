'Майже всі роблять це неправильно': лікар пояснив, як чоловікам потрібно правильно ходити до туалету

Раніше вчені застерігали тих, хто любить сидіти на унітазі тривалий час. Вони зауважували, що це може призвести до появи геморою. А тепер фахівці застерегли чоловіків, які звикли мочитися в туалеті стоячки.

Як повідомляє Telegraph, хірург-уролог з лікарні в Англії Джеральд Коллінз пояснив, що чоловікам краще сидіти при сечовипусканні. Крім того, що це забезпечує додаткову гігієну, саме така поза допомагає спорожнити сечовий міхур ефективніше.

Читайте також: Чому не можна брати мобільний телефон з собою в туалет: відповідь здивує

За словами Коллінза, коли ви стоїте, м'язи вашого таза напружені. Коли ви сідаєте, вони розслабляються, що робить сечовипускання швидшим і легшим. Він підкреслив, що сидіння особливо корисно для чоловіків, оскільки вони старіють і у них більше шансів розвитку простатиту.

Відео дня

"Збільшена передміхурова залоза, своєю чергою, може перешкоджати чоловікам повністю спорожнити сечовий міхур і призвести до проблем від інфекцій сечовивідних шляхів до каменів у сечовому міхурі", – сказав фахівець.

Раніше бактеріологи пояснили, чому треба взяти за звичку закривати кришку унітаза при зливі.

Нагадаємо, ми вже писали, що робити, якщо бачок унітаза запотіває.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!