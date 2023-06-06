'Почти все делают это неправильно': врач объяснил, как мужчинам нужно правильно ходить в туалет

Ранее учёные предостерегали тех, кто любит сидеть на унитазе длительное время. Они отмечали, что это может привести к появлению геморроя. А теперь специалисты предостерегли мужчин, привыкших мочиться в туалете стоячки.

Как сообщает Telegraph, хирург-уролог из больницы в Англии Джеральд Коллинз объяснил, что мужчинам лучше сидеть при мочеиспускании. Кроме того, что это обеспечивает дополнительную гигиену, именно такая поза помогает опорожнить мочевой пузырь более эффективно.

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По словам Коллинза, когда вы стоите, мускулы вашего таза напряжены. Когда вы садитесь, они расслабляются, что делает мочеиспускание быстрее и легче. Он подчеркнул, что сиденье особенно полезно для мужчин, поскольку они стареют и у них больше шансов на развитие простатита.

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"Увеличенная предстательная железа, в свою очередь, может препятствовать мужчинам полностью опорожнить мочевой пузырь и привести к проблемам от инфекций мочевыводящих путей к камням в мочевом пузыре", – сказал специалист.

Ранее бактериологи объяснили, почему нужно принять за привычку закрывать крышку унитаза при ливне.

Напомним, мы уже писали, что делать, если бачок унитаза запотевает.

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