Нужно ли закрывать крышку унитаза при ливне: объяснение бактериологов и народные предрассудки

Унитаз, как важная сантехника, часто становится источником раздора между супругами. Отсутствие закрытой крышки, неподходящее положение сиденья, даже капельки жидкости на неправильном месте – это может стать поводом для споров. Итак, что на самом деле следует делать – закрывать крышку унитаза или нет? И каковы последствия нарушения этого правила?

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Некоторые бактериологи утверждают, что закрытая крышка туалета играет важную роль. Она не только предотвращает распространение неприятных запахов из унитаза, но и ограничивает распространение бактерий по помещению.

Во время слива воды в унитазе, содержащиеся внутри вредные микроорганизмы вместе с микроскопическими капельками распыляются по туалету. Это касается не только поверхностей унитаза, но и всего помещения.

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В результате слива образуется аэрозольный слой высотой 2-3 метра. Это означает, что бактерии, смешиваясь с водой, воздухом и частицами пыли, распространяются по помещению (особенно если у вас совмещенный санузел). Они оседают на полотенцах, косметике и других предметах, которые находятся в туалете. Это объясняет, почему закрытая крышка туалета важна.

Кроме того, есть люди, верящие в приметы и восточную философию. Они утверждают, что закрытая крышка унитаза может повлиять на финансовое благополучие. Согласно этим мнениям, вода и деньги являются двумя энергиями, которые притягивают друг друга и обмениваются энергетическими волнами. Для обеспечения устойчивого финансового благополучия рекомендуется создавать барьеры между водой и деньгами. Такими барьерами могут быть дверь и другие препятствия между туалетом и местами, где хранятся деньги.

Напомним, мы уже писали, что делать, если бачок унитаза запотевает.

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