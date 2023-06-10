П'ять продуктів, які не варто їсти перед сном

Нутриціологи радять їсти за 3-4 години до сну. Так ви не перевантажите шлунок на ніч і не матимете дискомфорту вранці.

Видання Times of India назвали п'ять продуктів, які заборонено їсти перед сном. Запам'ятайте їх, що б не нашкодити організму.

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Які продукти не варто споживати перед сном

1. Алкоголь. Алкогольні напої шкідливі та провокують часте сечовипускання, якщо їх вживати перед сном. Також спиртне порушує травлення, викликає порушення кислотності та порушує сон.

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2. Кофеїн. Відмовтеся перед сном від напоїв та їжі, які містять кофеїн. Цей компонент міститься не тільки у каві, але й в морозиві, печиві чи інших десертах.

Кофеїн підвищує рівень гормону адреналіну, який запускає процеси організму і аж не змушує його спати. В результаті ви можете отримання безсоння.

3. Кислі продукти. Перед сном краще не пити кислі фруктові соки та не вживати томатні соуси.

4. Важка їжа. Уникайте важкої їжі, зокрема снеків, фаст-фуду, м'яса, перед сном, оскільки це може порушити травлення. Така їжа потребує часу для перетравлення, а ви можете отримати болі та спазми в животі.

5. Продукти з високим вмістом води. Якщо на ніч з'їсти кавун, диню, огірки та інші продукти, які місять багато води, то у вас пришвидшиться сечовипускання. Через це може бути важко заснути.

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Що корисно з’їсти перед сном

1. Риба. Нежирні сорти риби стануть хорошою стравою на вечерю. Така їжа легко перетравиться та наситить організм корисними речовинами та мікроелементами. До риби додайте салат із зелені та заправте все оливковою олією.

2. Індича грудинка. Таке м'ясо вважається дієтичним і містить чистий білок без жиру. Найкраще її буде відварити, запекти чи приготувати на грилі. До грудинки додайте тушковані овочі.

3. Горіхи. Вгамувати голод можуть 40 грамів горішків, зокрема фісташок, мигдалю, фундука або ж волоських горіхів. Вони калорійні, тому не варто їсти занадто багато.

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Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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