Диетолог назвала основные принципы здорового питания для школьников и идеи для школьного обеда
Идеи для здорового завтрака для школьников
Диетолог София Шпак дает советы по здоровому питанию для школьников, в частности, как правильно сбалансировать их школьное питание.
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Принципы здорового питания для школьников
- Достаточное количество клетчатки: Важно включать продукты, богатые клетчаткой, в диету школьника. Клетчатка способствует насыщению, содержит полезные минералы и улучшает микрофлору. Этот компонент обычно содержится в овощах, фруктах и зелени.
- Минимум соли и сахара: Важно ограничивать потребление соли и сахара. Излишняя соль может повысить АД, а сахар способствует избыточному весу.
- Избегайте ультрапереработанных продуктов: Следует избегать блюд, прошедших значительную обработку, таких как колбасы, сосиски, плавленые сырки и т.д. Эти продукты часто богаты трансжирами и могут способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
- Давайте детям напитки без сахара: Максимальное дневное количество сахара для детей – 20 граммов. Важно выбирать напитки с меньшим количеством сахара, а простая вода остается самым лучшим способом сохранить гидрацию.
Школьный обед: идеи
- Универсальное блюдо: Можно приготовить цельнозерновой хлеб с любимым сыром ребенка, огурцами, перцем и салатом, а в качестве десерта подать фрукты.
- Для сладкого обеда можно сделать тост с ореховой пастой и бананом.
- Еще один вариант – приготовить поджаренный смазанный сыром лаваш с огурцами, морковью, зеленью и отварным филе птицы.
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