Диверсанты взорвали склад с боеприпасами в Крыму – ГУР (видео)

Во временно оккупированном Севастополе взорвался склад с боеприпасами вблизи Казачьей бухты. Это случилось в пятницу, 28 июля, вечером.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, взрыв устроили диверсанты. Об этом сообщили на канале ведомства в Telegram.

Отмечается, что взрыв произошел около 22:00. В частности, свидетели говорят, что раздались два взрыва.

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"Свидетели слышали два взрыва и звуки последующей детонации боеприпасов. На место происшествия проехали несколько машин скорой помощи и полиции", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе Казачьей бухты в Севастополе дислоцируется 810 отдельная бригада морской пехоты оккупантов.

"Известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на "временном складе" боекомплекта рашистов", – отметили в разведке.

Напомним, днем 28 июня в Таганроге в Ростовской области произошел взрыв. российское Минобороны заявило, что по городу "прилетело" переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

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