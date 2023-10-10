Дизайнеры назвали три ошибки, которые делают квартиру неопрятной

Иногда мы так увлекаемся обустройством жилья, что вместо интересного интерьера выходит неряшливое помещение. Как этого избежать, подскажет Радиотрек.

Сочетание несовместимых стилей

Сочетание разных стилей в интерьере – это настоящее искусство, и важно уметь это делать. В противном случае это может выглядеть так, словно вы покупали разные предметы просто потому, что они были доступны, а не потому, что они действительно вписываются в дизайн.

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Минимализм

Минимализм может быть в тренде и оставаться таковым и сейчас. Однако обустраивать аскетическое жилье – это умение, которое далеко не у всех есть. Если минимализм понимать неправильно, то жилье может выглядеть так, будто у вас вообще нет денег на обустройство квартиры.

Неряшливость

Грязь и непорядок всегда разрушают вид любого жилья, независимо от того, насколько дорогие предметы интерьера у вас есть.

Напомним, мы уже писали, какие вещи делают интерьер немодным.

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