Дизайнеры ответили, в каких случаях ковер в спальне будет лишним

Ковер в спальне создает уют и делает его более привлекательным. Дизайнеры считают, что кровать, расположенная на большом ковре, смотрится особенно стильно.

Об этом пишет Радиотрек.

По словам Кристианы Крин, основательницы дизайнерской компании в Чикаго, ковер под кроватью может улучшить эстетику и комфорт вашей спальни.

Ковер может стать визуальным продолжением кровати и значительно улучшить ее внешний вид.

Чувство мягкости коврика под ногами, когда вы встаете с кровати, имеет большое значение. Нью-йоркский дизайнер называет это "нежным поздравлением каждый новый день".

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Ковры также способны поглощать звуки и уменьшать шум в спальне, что особенно полезно, если у вас есть скрипучий деревянный пол.

Однако есть исключения, когда лучше избегать использования ковра. Например, в очень маленькой спальне ковер может загромождать пространством. Также, если вам не нравится часто и тщательно убирать, лучше воздержаться от использования ковра.

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