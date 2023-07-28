Для чего фольгу кладут в морозилку: гениальный лайфхак

Универсальная алюминиевая фольга демонстрирует свои полезные свойства на кухне, не только удерживая свежей пищу, но и при использовании эффективного размораживания морозильных камер. Независимо от модели морозильника образование слоев льда на полках может создавать неудобства и задерживать доступ к замороженной пище.

Трюк с алюминиевой фольгой состоит в том, что она может эффективно разморозить морозильную камеру в течение нескольких минут. Если льда немного, можно просто положить фольгу внутрь морозильника. При значительном количестве льда лучше сначала полностью разморозить устройство, а затем застелить внутреннюю часть алюминиевыми листами.

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Техника проста: необходимо выложить продукты из морозильной камеры и вложить алюминиевую фольгу по всему внутреннему пространству – сверху, снизу и по бокам. После этого верните продукты обратно в морозилку. Алюминиевая фольга исполнит роль барьера для образования льда, что позволит забыть о надоедливой процедуре размораживания, пишет издание Sante.

Этот метод также применяется к выдвижным ящикам морозильника. Устланный алюминиевой фольгой, ящик будет оставаться чистым и удобным в использовании, ведь для уборки вам просто придется заменить алюминиевые листы на новые.

Применение алюминиевой фольги в морозильных камерах – это экономичный и простой способ обеспечить удобное использование техники и сэкономить время на размораживании. Итак, используйте этот простой трюк, и ваша морозильная камера всегда будет готова удовлетворить ваши потребности в хранении продуктов без ненужных проблем и неудобств.

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