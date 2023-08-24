Для чего мочить совок перед подметанием пола: гениальный лайфхак

Для хозяек уборки – сложная, долговременная и утомительная работа. Особенно неприятно приступать к наведению порядка, когда пылесос сломался, а на полу скопилось много пыли и грязи. Но даже в тех случаях, когда с бытовой техникой все в порядке могут возникнуть ситуации, когда нужно убрать песок с небольшой площади, и тогда применяются совок и веник.

Об этом пишет radiotrek.

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Есть один гениальный лайфхак, благодаря которому уборка в квартире станет гораздо проще. Главная проблема в чем? Маленькие мусорные частицы постоянно взлетают из совка. Поэтому перед уборкой опытные хозяйки опрыскивают совок водой из пульверизатора или подставляют под струю воды из крана. После этого собирать мусор будет гораздо быстрее и эффективнее.

Напомним, мы уже писали, когда нельзя убирать дом, чтобы не стать бедным.

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